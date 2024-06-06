赴北京上海高鐵動臥 開售5分鐘僅餘二等座

【本報訊】高鐵香港段下周六（15日）起逢周五至周一，新增來往香港西九龍站與北京西及上海虹橋的動臥列車通宵班次，車票昨午12時開售。在網上售票系統，開售僅5分鐘，首日首班香港往上海及香港往北京的臥鋪列車，所有臥鋪車票全部顯示「候補」，僅餘二等座。有工商代表認為，新安排有助提高營商效率和降低成本；有議員建議，當局可考慮增加動臥列車班次或服務日子。

本報記者昨午12時登入中國鐵路12306線上票務平台，發現車票正式開售僅5分鐘，下周六首班西九龍往上海虹橋的高級軟臥及動臥車票，一度只餘下「候補」位置；而同日首班西九龍往北京的動臥車票僅餘「候補」位置，二等座亦只得14席。下午約1時30分，票務平台顯示，往上海的車票僅餘二等座有售，票價682元，其他車票全部顯示「候補」；而往北京的車票，則全部顯示為「候補」。

商會歡迎新安排 助提升效率 香港中華廠商聯合會會長盧金榮歡迎新安排，認為「夕發朝至」的行車模式，有助提高營商效率和降低成本，可以節省一晚時間和酒店費用，在列車上休息充足、抵埗後隨即開展商務行程，與生意夥伴面談。議員張欣宇認為，若新模式反應理想，當局可考慮在營運日子加開多班列車，或在周五至周一以外，在其他平日日子同時提供服務。