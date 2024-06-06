5項端午活動陸續登場 6‧8頭炮

【本報訊】端午節將至，香港旅遊發展局於維港兩岸推出5項活動。頭炮於6月8日登場，尖沙咀星光大道進駐多個消暑美食檔及「LINE FRIENDS」全新打卡熱點；6月10日及15日，灣仔分別有端午節主題無人機及海上煙火表演；6月15及16日一連兩天，尖東海旁則有年度盛事「香港國際龍舟邀請賽」壓軸上演。

踏入盛夏，於本周六（8日）起，尖沙咀星光大道將舉辦「嚐味當夏美食街」，10個攤檔售賣本地特色消暑飲品和甜品，包括冰凍手工啤酒、樽裝港式奶茶、冷萃咖啡、椰子甜品，及冬甩等，由日到夜，中午12時至晚上9時開放。星光大道亦會設置卡通人物「LINE FRIENDS」打卡裝置，並設限定店銷售是次龍舟盛事設計，以及與本地品牌合作製造的香港限定紀念品。

端午節正日有無人機表演 此外，在下周一端午節（10日）晚上8時，灣仔海濱將上演無人機表演，屆時無人機會拼湊出糉子、龍舟競渡等動態圖案。至於在「香港國際龍舟邀請賽」首日（15日），灣仔海濱亦會有海上煙火表演，期間將會出現「笑臉」圖案和「HK」字樣。旅發局亦會在兩場匯演當晚的6時至8時，在灣仔海濱免費派發雪糕。

旅發局則會與中國香港龍舟總會在下周六起一連兩天（15至16日），會在尖東海旁舉辦「香港國際龍舟邀請賽」，共設17項賽事，超過170支來自12個國家和地區的隊伍參賽，包括來自新加坡、日本、阿聯酋、泰國等。