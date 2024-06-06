淋雨生病 遺失行李 Waterbomb主辦方允賠償

「Waterbomb Hong Kong」音樂節首日在熱帶氣旋襲港下開騷。

【本報訊】「Waterbomb Hong Kong」音樂節首日（6月1日）在熱帶氣旋「馬力斯」襲港下開騷，但現場安排混亂，尤其行李寄存服務供不應求，令觀眾冒着風雨下排隊入場及等行李，被網民等圍插。Waterbomb主辦機構昨日宣布，會賠償因為淋雨而生病的觀眾；亦會賠償遺失寄存物品的損失，亦再次就事件致歉。

熱帶氣旋襲港下開騷 Waterbomb總部在社交平台上表示，本港在6月1日懸掛3號強風信號，為保障藝人和觀眾的安全，因此調整了藝人的表演時間，亦延遲觀眾的入場時間；就着活動結束後，由於物品寄存處管理不善，加上大量降雨，導致觀眾需長時間等待。Waterbomb總部表示他們、香港營運商或代理商均對此負有共同責任，並深感抱歉。

機構指會向因長時間淋雨而感冒，或需接受診治的觀眾，透過保險提供醫療費用支援；遺失寄存物品的人可聯絡機構，並提供相關單據，稍後會逐一通知賠償方案。