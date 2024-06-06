北上多南下少 旅客量逆差逾4600萬人次
【本報訊】港人北上浪潮一發不可收拾，商務及經濟發展局昨日回覆議員質詢指，去年5月至今年4月之間，經陸路口岸出境的香港居民人次多達逾7,460萬人次，同期內地訪港旅客則有2,819萬人次，兩者雖同樣上升，但港人北上遠比內地旅客南下人次多，截至4月的過去一年，北上與南下人潮的差距已有逾4,600萬人次。商務及經濟發展局承認，港人北上的情況和內地旅客消費模式的改變確對本地企業經營造成影響，當局已推出支援措施望減低衝擊。
當局：自然經濟活動
今年以來，政府大搞盛事帶動旅遊業發展，但今年1月至4月，內地旅客訪港人次並沒有明顯漲幅。反而香港居民離港人次卻在今年3月復活節時出現了12個月中最高增長，達到24.2%。
商經局局長丘應樺表示，政府沒有就香港居民到內地消費的原因作正式研究，但香港與內地的陸路口岸增加，跨境交通能力的增強，無論香港居民前往大灣區城市消費，或大灣區居民來港消費都是自然的經濟活動。
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