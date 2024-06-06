北上多南下少 旅客量逆差逾4600萬人次

【本報訊】港人北上浪潮一發不可收拾，商務及經濟發展局昨日回覆議員質詢指，去年5月至今年4月之間，經陸路口岸出境的香港居民人次多達逾7,460萬人次，同期內地訪港旅客則有2,819萬人次，兩者雖同樣上升，但港人北上遠比內地旅客南下人次多，截至4月的過去一年，北上與南下人潮的差距已有逾4,600萬人次。商務及經濟發展局承認，港人北上的情況和內地旅客消費模式的改變確對本地企業經營造成影響，當局已推出支援措施望減低衝擊。