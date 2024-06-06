當局擬立法 禁排隊期間吸煙

【本報訊】政府今日將公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施，據了解，當局擬全面禁止電子煙、加熱煙等另類吸煙產品、規管煙草添加劑及調味煙，並加強未完稅香煙（包括「白牌煙」）罰則；至於邊行走邊吸煙（俗稱「火車頭」）的行為，則因執法困難，短期內暫不會進行，但擬立法禁止排隊時吸煙。有議員贊成當局加強控煙，但關注人手不足，恐執法有難度，又建議當局應盡早找出高危家庭並介入，避免兒童接觸煙草產品。

當局早已訂下在2025年將吸煙人數降至佔人口比例7.8%的目標，並於去年就控煙政策諮詢公眾，提出「管供應、降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」及「重教育、助戒煙」4大控煙策略。據了解，當局今日將分短、中、長期措施，交代新控煙策略，當中短期措施較多。

本港目前禁止為商業目的管有另類煙，消息指，當局正研究修例，全面禁止電子煙及加熱煙等另類煙草產品，意味擁有這些產品亦違法，具體適應期、執行細節及罰則等將再深入研究；同時，政府亦擬加重未完稅香煙罰則，以及落實已完稅香煙標籤，將參考海外做法，細化至每一支煙都要有，加強打擊「白牌煙」。

擴禁煙區 包括診所學校門口 在現時法例下，售賣煙草予18歲以下人士屬違法，據悉當局正研究修例禁止分享香煙予18歲以下人士，並規管煙草產品添加劑及調味煙，以防青少年被誘導吸煙；當局亦擬統一煙草產品包裝，即相關健康警示由目前佔煙包面積的75%，提升至100%，與諮詢文件中要求煙草產品採用「全煙害警示包裝」的建議脗合。

另外，據悉當局亦擬擴大禁煙區範圍，主要針對避免老幼及病弱者吸二手煙，將安老院舍、普通科診所、學校及醫院等場所門口明確劃為禁煙區；至於邊行走邊吸煙（俗稱「火車頭」）的行為，據悉當局研究後認為難以規管，短期內暫不會立法禁止，將列入中長期研究，轉而研究立法禁止排隊期間吸煙。

當局於今年財政預算案提出上調煙稅，據悉當局認為增加煙稅有效阻嚇市民吸煙，將持續檢視煙稅政策，務求達致世界衞生組織建議煙草稅佔煙價75%的比例。

議員陳凱欣表示，贊成當局加強控煙政策，但擔心執法有難度。她舉例目前不少工廈後樓梯有人違例吸煙亦無執法，另類煙產品亦有很多網購渠道，以目前相關單位的人手，恐難執行法例，希望當局做好相關配套，盡量減低執法困難。

陳凱欣又建議，當局應透過學童保健服務，找出父母為吸煙人士的高危家庭，並盡早進行針對性教育等介入措施，務求防止相關兒童接觸煙草產品。