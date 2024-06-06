核心區街舖劈租淪散貨場 空置率低復甦假象

零售業促盡快增內地客免稅額「療傷」 經濟不振，遊客旅遊模式改變下，零售業步入寒冬。不論街上或商場均出現商戶結業和退租情況。不過，港府引述坊間房地產數據指，街舖空置率已回落至今年首季的6.6%，其中部分核心區，更低於6.6%。有房地產顧問指，空置率雖下調，但店舖結構已改變，變成運動用品店及散貨場等，整體零售表現亦料下調。零售業界坦言正面對艱難時期，期望港府與內地商討更多惠港措施，包括提高訪港內地旅客免稅額等。

大眾行經各區街巷時，不難發現吉舖的蹤影，一直未見明顯復甦。不過，商務及經濟發展局局長丘應樺被問到如何支援零售業時卻稱，過去一年經濟正穩步復甦，實質本地生產總值在今年首季按年錄得2.7%增長，已是連續5季錄得增長。去年零售業總銷貨額亦較前年上升。

當局稱空置率跌至6.6% 丘續指，港府並無統計私人商舖的租賃情況，但根據坊間房地產服務機構發布的最新數據，街舖的空置率由2020年第3季的18.3%（疫情期間的最高水平），改善至今年第一季的6.6%。例如銅鑼灣和尖沙咀等核心區域的空置率甚至更低於6.6%的水平。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，商舖空置情況近月的確有改善，中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角街舖的空置率由15%的高位回落至10%，但租金水平亦由高峰下挫逾70%，店舖的結構亦有大變。他提到，皇后大道中一帶以往金舖林立，但現時變為運動用品店及散貨場，顧客消費金額大減。他提到大部分業主在一段時間空置舖位後，面對現金流及舖頭估值問題，近期都願意減租「寧願租咗出去先」，商場舖租則比較穩定。

香港零售管理協會則指，業界正處於艱難時期，零售額顯著下跌，例如上月零售業總銷貨價值按年顯著下跌14.7%，低於2022年4月疫情期間的水平，也相信情況會持續一段時間。協會指港府近日積極向中央爭取提高5,000元人民幣訪港內地旅客免稅額，相信措施有助帶動內地旅客的購物意欲。連同個人遊城市增加下，過夜客料逐步增加，能產生聯乘效應，產生更大經濟效益，協助香港的旅遊、零售、餐飲及相關業界渡過難關。

中小企擔保貸款 批近190億 另外，港府指已推出中小企百分百特別擔保低息貸款，截至3月底已批出近190億元貸款，超過6,000間零售企業和近5.3萬名僱員受惠，亦推出中小企業市場推廣基金及數碼轉型支援先導計劃。議員江玉歡認為零售業受各方面影響，貸款等措施難幫助他們逃出生天，當局應仔細研究零售業未來發展路向，提供更科學化建議。