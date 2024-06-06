考生注意 「#HKEAA」將發送文憑試成績

【本報訊】今年文憑試將於下月17日放榜，考生等待成績難免倍感壓力。不少考生為了早一步得知，會申請以手機短訊獲取成績。為免騙徒有機可乘，今年局方就加入政府「短訊發送人登記制」，成為「已獲認證的發送人」。已登記的短訊發送人，名稱將會以「#」號作開頭。

考評局指，今年用作發放DSE成績的SMS，將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送，考生們要留意「#」號。為免放榜當日出現混亂，局方將於本周五（7日）向已提供SMS手機號碼的考生發出提示訊息，短訊發送者會標示為「#HKEAA」；如考生於6月11日仍未收到有關SMS，應聯絡所屬學校確認已登記的手機號碼。而自修生則可聯絡公開考試資訊中心，並於7月9日或之前，分別透過學校及香港中學文憑考試網上服務更新有關號碼。

學校考生仍需領取成績單 在放榜當日，局方將由上午9時起，向有關考生發出載有其DSE成績的SMS。局方提醒，考生必須留意有關SMS只為方便考生查看成績，並不能代替「成績通知書」，學校考生仍需按所屬學校安排回校領取成績單；自修生的通知書則會透過郵遞寄出。