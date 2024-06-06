青少年精神專科需求升 年新增逾1.3萬宗門診

【本報訊】青少年精神專科需求近年持續上升，2019至2020年度，醫管局兒童及青少年精神科專科門診的求診人次為40,300，2022年該專科年度新增門診又達13,510宗，求診患者除涉過度活躍、自閉等問題外，還有15%是抑鬱症及精神分裂症。教育局早前推出3層應急機制中，特別加強精神專科醫療支援，讓校長可直接向醫管局精神專科轉介個案，以便有需要的青少年及時獲得醫療支援。

失眠厭食屬警號 家長可留意 此外，教育局上月還推出《家長教育課程架構》（中學），提醒家長注意「認識兒童／青少年發展」、「促進兒童/青少年健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」及「促進家校合作與溝通」4個核心範疇。架構指，家長是保護子女精神健康的守門人，應與青少年子女建立信任和支持的關係，讓他們能向父母敞開心扉，家長如意識到青少年子女出現自殺警號，應立刻尋求學校和社區的專業支援，尤其是懷疑子女有自殺念頭時更應立即尋求緊急醫療協助。

教育界因應架構亦推出一些小知識，提醒家長要認識在中學就讀的青少年子女早期精神健康徵狀，留意他們有否失眠、抑鬱等情緒及厭食表現，同時應加強心理輔導，如勸勉子女量力而行、拒絕「超載」，以免承受不必要的壓力。