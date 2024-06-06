4個月揪237個案 學童自殺困局難解 日均2宗應急轉介

催谷攀比成風 心理壓力沉重 生命可貴，但去年本港卻發生多宗學生自殺案件，除中學生外，過去一個月更有兩名大學生在約11分鐘內，先後於兩所大學墮樓命殞，有議員關注本港學生自殺案件居高不下，質詢政府自去年12月推出的3層應急機制效果，教育局透露，截至今年3月、即該機制運作4個月以來，第2層機制轉介的個案有69宗，第3層個案有168宗，合共最少發現237宗個案，當中約5宗被列為緊急個案，平均每日發現約兩名需支援的學生。香港大學社會科學院副院長葉兆輝稱讚機制幫到5個人脫離危險「相當不錯」，有中學教師亦指專科轉介的措施有用。不過，學者亦關注資源是否獲有效運用，要慎防資源過分傾斜、忽略其他沒曝光的學生。

第3層機制 轉介醫管局優先處理 教育局表示，當局因應去年學童輕生個案有上升趨勢，推出了3層應急機制。第一層，即校內跨專業團隊會優先照顧和輔導較高風險的學生，初步識別較脆弱的同學，並留意有否警告信號。第2層是如果學校有需要尋求額外支援，可向校外支援網絡隊伍尋求協助，截至今年3月，第2層的轉介個案共有69宗。

至於機制第3層，校長可轉介嚴重個案給醫管局，局方會優先處理；亦有一條專為校長而設的諮詢熱線，提供專業意見。截至今年3月，第3層的轉介個案就有168宗，另外有75宗電話查詢。168宗個案中，有3%屬緊急個案（即約5宗），半緊急個案佔40%。教育局又稱，另有為中小學舉辦訓練及培訓，今年初已額外舉辦40多場，約有2,200名學校人員受惠。

多方面積累壓力 5個案屬緊急 應急機制在4個月內篩出237宗個案，更有5宗個案屬緊急類別，情況令人關注。葉兆輝坦言，學生自殺「一宗都嫌多」，機制運作以來識別了5宗緊急個案，效果「相當不錯」。不過，葉亦指出，學生面對的壓力不少來自根深柢固的問題，例如家庭、環境、關係等，往往要花更多時間去慢慢解決；現在機制成功喚起學校、社會關注，或會有助提升對學童支援。不過他亦提醒政府要考慮資源是否運用得有效，要以合理的人手協助最大量的有需要學童。

議員倡提升第2層作輔導治療 九龍真光書院校長李伊瑩亦歡迎3層機制，她指，以往欠缺方法處理有緊急需要的學生，導致學生要自己找醫生。現在緊急情況下可以「排快隊」，相信可以大大幫助情況嚴重的學生。現在教職員、校長在跟進、評估學生精神健康情況時，可得到專業支援，教育局又有更多關於精神健康的教師培訓，幫助教職員了解學生情況，並促進與其他專業合作，協助學童。

議員郭玲麗則指，現時的第一層和第2層機制提供的支援差不多，變相導致第2層「真空」。學校發現第一層沒有用，會直接選擇第3層，導致第3層的個案多於第2層。她就建議第2層應提升為輔助治療及個別輔導的工作。