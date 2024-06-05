逆市下劃一加薪 港府兩面不討好

早前公布的2024年薪酬趨勢調查報告，公務員薪酬加幅最高達5.47%，創4年來新高，令人嘩然。幾經思量，行政長官會同行政會議最終同意，首長級、高、中、低層公務員劃一加薪3%，追溯至今年4月1日生效。然而，此舉既無順哥情又失嫂意，公務員固然嫌加得少，納稅人則嫌加得多，港府施政脫離民情又一鐵證。

本港經濟前景不明，政府又連續兩年財赤突破千億，公務員照樣獲得加薪，注定是吃力不討好的事。果不其然，幾大公務員工會均表示對加幅極度失望，認為基層公務員本來薪金已偏低，連洗碗工也比不上，當局不跟隨淨指標加足人工，勢嚴重打擊士氣；另一工會則指出，公務員工作量大，「17萬人做19萬人的工作」，目前的加薪幅度對激勵士氣作用微乎其微，擔心人員流失加劇。港府則強調，淨指標只是行會考慮的其中一項因素，認為劃一加薪3%是最適切做法。

至於坊間反應，也是毀多譽少。資深人力資源顧問表示，本港經濟復甦不似預期，政府財政緊絀，加薪3%算是合理水平。由於公務員有增薪點，且政府是非常穩定的僱主，又有不少福利，不認為加幅略低會影響政府吸納人才。網民的反應則直接得多，直指現時市道低迷，零售、餐飲、旅遊業全部不景氣，何況港府財赤高企，需要舉債度日，公務員最低限度要凍薪而非加薪，甚至認為高官應帶頭減薪。

由此可見，行會是次同意的劃一加薪幅度，兩面不是人，既討不了公務員歡心，更得不到市民廣泛支持。尤其政府高官多次強調，要在未來數年達致收支平衡，為此既削減各部門每年1%的開支，又揚言不再增加公務員人數，甚至連政府服務收費都大吹加風，向市民「派糖」規模更是大減。事實上，政府每年最大的開支，就是為公務員支薪和支付退休金，難怪不少人認同，「再窮不能窮公僕，要慳只能慳市民」，正是港府高官心中最誠實的寫照。

更須指出，去年高層公務員加薪2.87%，中低層加薪4.65%。今年劃一加薪3%，高層公務員顯然比去年加得更多，肥上加肥，而中低層公務員則加幅大減，試問基層怎麼可能心服口服？怎麼可能不認為這是肥上瘦下？遑論市民對公僕的普遍觀感，長期以來都是「蛇王吞泡、毫無效率、高高在上、得過且過」，由經濟到民生都不見有何寸進，個別部門更長居投訴榜榜首，當然不可能認同本已薪高糧準的公僕還要再獲獎賞。

正如外界指出，當局應思考改革公務員評核和管理制度，作出適切的獎勵和處罰。做得好獲加薪，做得不好要凍薪、減薪甚至炒魷，而不是無差別劃一加薪，「做又三十六，唔做又三十六」，最終必然是劣幣驅逐良幣，有雄心的公務員黯然離隊，充斥政府之內皆是碌碌無能之輩。現屆政府言必稱以結果為目標，又大搞KPI衡工量值，公務員的評核豈能例外？