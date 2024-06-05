龍七公：菲律賓玩碰瓷 中國謀定後動

中菲就南海事件的交鋒愈趨激烈，面對菲律賓賤招盡出，中國近日也不忍了，相繼公布菲律賓3宗罪，一是繼仁愛礁以爛船坐灘後，在仙賓礁也派出海岸防衞隊巡邏船「滯留」礁岸，至今逾一個月；第二宗罪是坐灘仁愛礁的爛船上的菲國人員竟敢槍指中國海警；最後是小馬可斯在香格里拉會議扯上美國大放厥詞。

在中國公布的菲國3宗罪中，最應關注、並須警惕的是仙賓礁，若再被它坐灘成功，中國勢更被動。本欄早前介紹過仙賓礁的歷史，雙方早於80年代在這個礁岸交過手。內地官媒本月1日引述知情人士指，菲海岸防衞隊的兩艘巡邏船，早在4月中下旬，駛至仙賓礁後，便以聯排方式錨泊，至今已超過45天。菲明顯是想照辦煮碗炮製「坐灘2.0」。這爛招發生多時，但官媒近日才透過消息人士公諸於世，事件背後的外交與軍事考慮當然不會簡單。

按理說，中國要反擊或要制止事件，方法有很多。只是，細作分析就知輕重都不適當。若中國動粗，直接拖走菲船，勢必形成中菲軍事直接對撼事件，因菲錨泊的船隻是海岸防衞隊。若以斯文講道理方式，很明顯，叫醒裝睡的人已不易，何況像菲這種無誠信、無視國際外交規則的裝睡族？

剩下的選擇，最好是等南海刮颱風，菲巡邏船只能丟盔棄甲。或中國直接找上菲國背後的推手美國，但中國顯然不會找一個南海的域外勢力，尤其居心叵測的國家來攪和事件，因此個半月過去，中國還在慎思中。

企圖破壞南海共識 仙賓礁的所謂「坐灘2.0」，顯然是菲律賓又一次賊佬試沙煲。中國曝光事件，似乎是行動的第一步。同時，中國走了另一步棋，「坐灘1.0」的仁愛礁，日前有驚悚影片曝光，自稱小國、不時宣傳被大國欺負的菲律賓，其駐爛船人員竟擎槍指向中國海警，熱兵器都上陣了，下一步是擦槍走火或槍炮襲擊嗎？

從上述兩件事，甚至小馬可斯言論來看，菲似乎想在南海製造「更激烈事件」，是血案也好，是碰瓷也罷，要將南海紛爭最大化，以拉扯更多國際勢力加入，更惡劣的是搞破壞。菲有意針對的是中國與東盟磋商的南海行為準則共識，菲今年初以來的胡攪蠻纏，正是要破壞中國珍視的東西，中國要打老鼠，但不能打碎牠爬附的古董花瓶，只能一慎再慎。

在香格里拉會議上談台獨磨刀霍霍的中國國防部長董軍，談南海明顯熄火，他說中方崇尚以和為貴，亦堅決捍衞核心利益，當前南海局勢總體穩定，希望個別國家認清利害，回歸對話協商正道。按照國防部長的解釋，中國對菲態度依然是──若能夠談，便不願打；若能夠文，便不動武。這善意不是中國怕了誰，而是先禮後兵，即使未來局面激化，中國亦會因今天的善意和努力，在外交領域立於不敗之地，要處理碰瓷黨，中國的經驗太豐富了。