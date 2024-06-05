撥亂反正：中英諜案 真假立見

中國國家安全部日前公布，國家安全機關近期破獲了一宗英國秘密情報局（MI6），策反某中央國家機關工作人員夫婦的重大間諜案件。公布詳述了有關策反和犯罪經過、事發年份、人員姓氏等等，只欠沒公布其全名和所屬機構。從英方的反應（就是沒有反應）來看，事件可信性甚高，尤其是與英方早前聲稱破獲的兩宗所謂中國間諜案相比。

去年9月，英國拘捕兩名年僅29歲和32歲的當地白人男子，指控他們向中國提供有損英國利益的資訊，違反《官方保密法》。但根據已公開的資料，兩名被告一人為大學的低級教職員，另一人為某國會議員的研究助理，不可能掌握甚麼重要的國家機密情報。事實上，當地法院初步審視過相關指控和證據後，最少兩度批准兩人以相當寬鬆的條件保釋，可見控方案情之薄弱。

英國在上月公布，涉及一名香港駐倫敦經貿辦人員的「境外干預」案，內容就更加令人啼笑皆非。兩名被指曾受僱於經貿辦的當地白人和移英港人「間諜」，實為專門收錢幫私人公司追債的私家偵探，若有港府官員到訪英國時則充當外判臨時保安。兩人的行事粗疏拙劣，過程錯漏百出，因一次與國家安全無關的跟蹤行動被捕後，被英方人員在其手機及電腦中搜出一些涉及經貿辦和藏英黑暴分子的蛛絲馬迹，便老屈兩人為中國間諜。

同樣，法官也批准了該案的3名被告保釋。離奇的是，涉案的白人「間諜」在臨上庭前突然倒斃在公園內。更離奇的是，當地警方聲稱其死因沒有可疑，以及有報道指稱該人曾有自殺念頭後，大家便沒有再進一步追查或質疑。是否有人想掩飾、淡化自己的錯失（因屈人而搞出人命）呢？同類事故若發生在內地或香港，肯定會陰謀論滿天飛！