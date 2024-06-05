自成一家：美國總統大選新看點

非洲大草原上生活着一群羚羊。大部分羚羊每天早上從睡夢中醒來，想的第一件事就是如何跑得比獅子還要快，不然可能會被咬死。不過，一隻懶散的羚羊從不訓練，可是每次遇到獅子都能避過一劫。別人問牠有何秘訣。牠說自己睡醒後想的第一件事是：我一定要跑得比身邊的羚羊快，才不會成為獅子口中的食物。

這隻羚羊的想法是正確的。在很多競賽場合中，並不是看自己的能力強不強，而是對手有多麼差勁。比方說，過往我們常說美國總統大選是比政見比優秀，在一堆傑出的候選人之中選出一位最好的人做總統。但在今時今日，這一個說法已經不適用。若無意外，拜登和特朗普這對老對手今年年底將再次對決，競逐下一屆美國總統寶座。由於二人水平同樣低劣，這場選戰主軸已被許多選民設定在誰比較爛，就把票投給沒那麼爛的另一位。

以日前為例，特朗普因為封口費案被定罪後，民意調查竟然顯示對他的民望影響不大。箇中原因，就是特朗普的行為雖然讓很多美國人失望，但更多人根本不在意，不管官司結果如何，依然支持特朗普擊敗拜登重返白宮。因為他們認為拜登的執政水平更加不濟，包括身體狀況不能應付繁重公務，以及在以巴衝突中的立場偏頗等等。近來許多人紛紛預測誰能勝出年底的美國大選，可惜甚少人能用這個角度分析。

歐美一個個老牌的民主國家在過去幾年先後陷入內部混亂，發展停滯不前，已讓大家見證民主制度從神壇上走了下來。這次美國總統大選較諸以往幾次大選或許更無懸念，卻也再次點出西方民主選舉的荒誕。如果籃子裏只有兩顆爛蘋果，選民只能挑一個比較不爛的，這樣的民主還有甚麼意義？