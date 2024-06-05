冰鑑春秋：民進黨用膝蓋執政？

民進黨政策會執行長王義川，因為自爆可藉由手機信號比對出人群的性別年齡政黨屬性，引發民進黨是否對在野黨進行政治偵防的質疑。而在嘴硬數日後，王義川態度大轉彎，承認自己只是誇釋，是「用膝蓋」想出來的。

儘管所有人都知道，王義川之所以承認是自己的臆測，是因為若真如他所言是用手機信號分析得知，勢必引起巨大政治風暴，為賴清德政府投下震撼彈，然而這種幾近無賴的回答方式，卻讓人不免懷疑，民進黨是否真的是用膝蓋在無腦執政？

賴清德520演說主動挑起「新兩國論」，照理說要做這麼重大的宣示，應該會對大陸方面的反應做好準備，預先防範在政治、經濟、軍事乃至國際外交上的可能衝擊。但賴清德的表現，卻告訴大家完全不是這麼一回事！

面對大陸迅速果斷的軍演，台灣顯得沒有預判能力；《海峽兩岸經濟合作框架協議》第二波停止134項產品的優惠關稅，賴政府除了像媽寶一樣將責任推給大陸，卻沒有任何協助業者轉型或開發新市場的動作，好似根本沒想到大陸會這樣做。而中國國防部長董軍在香格里拉對話會說出「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」的強硬語言後，賴政府除了譴責，居然讓發言人說出「願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。」這樣示弱的話，以為輕描淡寫幾句話，就能化解兩岸危機。

最糟糕的是，在這一波又一波的攻勢下，賴清德居然選擇神隱不出，都由小編或發言人代為回應。這樣無腦的執政模式，難道真的是用膝蓋想出來的嗎？還是平常用膝蓋跪老美習慣成自然，所以也用膝蓋來處理大事呢？若賴清德真的只能用膝蓋思考，台灣前途真的是風雨飄搖！