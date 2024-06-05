橫眉冷看：別人進步 我們倒退

不少人苦口婆心，勸香港特區政府當思振作，否則本地旅遊業的吸引力將愈來愈少，慢慢會被其他地區取代，但任你講得唇焦舌敝，管治班子或是愛理不理，或是自我感覺良好，總看不出他們為此而付出過多少努力。

依照中國旅遊研究院發布的數據顯示，內地旅客對香港的滿意程度正拾級而下。2017年，當時內地旅客蜂擁外出，擠滿全球各地，也幾乎是「買爆」全球各地，但若論旅遊的滿意程度，香港位居第一，同年的澳門，只能排名第十。如今不過幾年光景，港、澳兩地已經大幅度掉轉，據最新的調查結果，澳門排名第一，得分是83.49；香港只得81.77，跌至第七名。

鞋子是否合穿，有多好穿，穿過的人就最有發言權。中國旅遊研究院的調查結果，明顯地告訴港府以至業界經營者，維港兩岸的吸引力正在減退，而且跌勢急遽，再不想方設法救亡圖存，後果堪虞。部分本地服務行業的經營者，不正視自身的問題，往往只懂得推卸責任，埋怨香港租金貴、勞工薪酬貴。香港的經營成本高，難道澳門就不高嗎？但內地旅客的調查結果清楚反映出，他們對香港的滿意程度大幅度下降，而澳門卻升上第一位。由此可見，租金與人工負擔重不是藉口，香港旅遊業的服務水平如何，才是關鍵所在。

新冠疫情完結後，中港兩地關口重啟，當時筆者認識不少深圳人，都迫不及待說要重遊香港。開關後至今已一年多，我問他們到過香港沒有，答曰：「到過，但感覺不大好，東西也不好吃，因此只逗留大半天便走；反倒是澳門，通關後去了不止一遍，在那裏更能讓人願意花錢。」我聽到內地旅客的心聲，看來跟中國旅遊研究院的調查若合符節。