筆下風雲：開弓中美 戲子急瘋

隨着烏克蘭在俄烏戰爭長期失利，美西方的援助口惠而實不至，澤連斯基急得瘋了！他早前已不斷放話，希望中國能參加本月中在瑞士舉行的全球和平峰會，冀中國能發揮對俄羅斯的影響力，促成和談停戰。不過，中國已明確回覆不出席，而俄羅斯又不獲邀請，美國亦僅派出副總統賀錦麗湊熱鬧，意味澤連斯基只能唱獨腳戲，不可能藉峰會撈到甚麼油水。

為此，戲子總統顯然老羞成怒。在新加坡出席香格里拉對話時，他揚言已有逾百個國家與組織同意參加全球和平峰會，但中國不出席之餘，竟阻止其他國家參與，「中國這樣一個獨立強大的大國，成為普京手中的工具是不幸的」，擺明挑撥離間；同時又將戰爭延長的原因，歸咎於中國支持俄羅斯。

其實，中國不參加是次峰會，是因為「會議安排同中方要求，以及國際社會普遍期待有明顯差距」。俄羅斯被排除在外，和平無從談起，中國為甚麼要浪費時間做戲子總統的陪襯？誰是莊，誰是閒，澤連斯基至今仍未搞清楚。

中國不理會澤連斯基，也不見得美國有用心支持。除了是次峰會拜登缺席，澤連斯基更要面對11月美國大選後，白宮隨時易主的變局。戲子總統強調，若特朗普重回白宮，且以犧牲烏克蘭為代價結束俄烏戰爭，將是一個失敗的總統，同時意味美國不再是世界領導者。

身為棋子，該有隨時被拋棄的心理準備。畢竟，呼之則來，揮之則去，從來都是老美的作風。需要你的時候，老美將你捧為全球風雲人物；當利用價值消失，英雄一夕間便會淪為狗熊。觀乎澤連斯基急得跺腳，對中美左右開弓，似乎他也心知肚明，淪為狗熊的一天很快到來。