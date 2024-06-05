強詞有理：丟掉幻想

針對賴清德上台以來的台獨言行，中國國防部長董軍日前在新加坡香格里拉對話會上放出重話，指解放軍始終是捍衞祖國統一、無堅不摧的強大力量，誰敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。不少台灣人認為這又是虛言恫嚇，正如圍台軍演被視為「狼來了」 一樣，解放軍始終不敢來真的。實際上，大陸當局在台灣問題上一直保持克制和耐心，今次放出重話，說明耐心正漸漸耗盡，台灣當局千萬不要誤判形勢，否則必將難逃一劫。

董軍強調，中方對任何台獨的極端情景、情勢準備得非常充分，也有能力對付台獨武裝，就像甕中捉鱉，不足掛齒。這種說法誇張嗎？近年解放軍圍台軍演力度不斷增加，且愈來愈講求速度，目的就是要甕中捉鱉，令台獨分子無路可逃。有人大概又要說美國和日本必然會馳援台灣，解放軍未必可以輕言取勝，特朗普甚至揚言要轟炸北京，那就拭目以待吧，如果北京被炸，意味着戰爭全面爆發，不妨看看美國本土能否安然無恙。

老美的如意算盤是利用台灣打代理人戰爭，本身不受戰火波及，就像俄烏以及過去無數戰爭一樣。只是今時不同往日，俄羅斯固然有能力攻擊美國本土，中國也未必沒有這種能力，誰敢說真正了解解放軍的實力？當然，除了可能軍事介入，美國必然還會聯合西方國家對中國實施經濟和金融制裁。這也屬於意料中事，美西方的極限制裁奈何不了俄羅斯，難道就能壓垮中國？美國發動對華貿易戰之初，許多中國人驚慌失措，彷彿末日來臨，如今回過頭來看不過是自己嚇自己，天是不會塌下來的。

兵凶戰危的道理人人都懂，沒有多少人希望見到戰爭，但許多事情不以人的意志為轉移，如果戰爭不可避免，就只能勇於面對。實際上，在民進黨當局加緊「去中國化」，以及美國逐漸虛化掏空一中原則之下，兩岸和平統一的可能性幾已徹底破滅，除了武統還有甚麼選擇？有些人至今依然心存幻想，寄望美國遵守一中原則，不過是一廂情願而已。

退一萬步說，即使大陸不急於武統，也可以採取經濟手段，沒有理由繼續大幅讓利。陸方日前宣布中止134項台灣產品關稅減讓，也許只是一個序幕，類似動作陸續有來，台方長期享有巨額貿易順差的情形也該改變了。