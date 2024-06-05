坦言集：未戰先戰

北京對台《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）清單優惠政策的逐步取消，以至台航空公司未能獲准飛越新疆上空等措施，顯示北京的兩岸政策有所轉變。以往惠台政策，大方向是用錢收買台灣民眾，可結果是資本家受益，民眾受益有限，且資本家受益反成資助台獨之用。民進黨的台獨政策不因此改變，反變本加厲。惠台政策底下，統派全潰，國民黨也去中國化，民進黨得勢連任，台灣台獨化和與美國緊密合作更形強化。惠台政策弄巧反拙。

台灣民眾對統一抱有抗拒，這種心態不是一、二十年或一代人可轉變。美國也在台灣及東亞進行攻華的預備，時機適合時，美國必然與華一戰，企圖打垮中國復興之勢，目的要把中國瓦解，一如對待蘇聯和今天的俄羅斯。中美因台灣之戰對台灣及中國內地破壞極大，與其等待戰爭的破壞，倒不如先行打擊台灣的台獨政權及其政治經濟傾向，未來對台的戰爭，提早用冷戰形式開展，可減少破壞程度，預先挫敗台獨及美國在台的準備工作。在未戰之時先戰，抑戰作用增強，應屬上策。

台灣現時的經濟極度依靠對大陸的貿易順差，北京不單止要取消惠台政策，更可減少對台進出口。後者會使台灣轉而往比大陸成本更高的地方進口，抬高台灣的通脹，構成財政赤字，負債經營的問題外更添經濟困難。對大陸來說，來自台灣進口不少屬半導體，早晚在美國制裁之列，大陸也全力在本土生產。減少從台進口可逐步推行，不需一下禁止。但對半導體以外產品，特別是農產品，大陸可轉移進口來源，也可用本土生產替代，便可快步禁制，增強打擊民進黨政權，也打擊台灣經濟民生，製造政權與民眾的政治矛盾，削弱民進黨政權與台獨的支持力。要把台灣烏克蘭化，大陸倒不如先把台灣變成美國的經濟財政負擔。

北京可大力發展福建，但不讓其支援台灣，惠台政策取消，要參與發展便要落地福建，不能兩岸走輾轉圖利，更不能把財富帶離福建、帶離台灣，變成進貢美國。北京對台灣圍城可留有一缺口，就是台港關係，但一切依北京條件。香港只作為台灣民眾在大陸或東南亞發展的轉口點、中介處。在中國企業與東南亞貿易投資大發展前景下，北京容許台灣人才資本經香港轉戰內地及東南亞，但經過港政治篩選，不容台獨。