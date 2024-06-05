藏大麻花 巴漢遇查斷正

【本報訊】昨日凌晨零時許，執法人員進行反罪惡巡邏，期間在港鐵黃大仙站近一出口位置，發現一名南亞裔男子形迹可疑遂上前截查。人員在其身上，檢獲小量懷疑大麻花，市值約340元。人員經初步調查後，以涉嫌「藏毒」拘捕該名21歲巴基斯坦籍男子，他其後獲准保釋候查，須於6月中旬向執法部門報到。