連破2私煙倉 檢值5700萬貨 骨幹落網

因應煙草稅增加，海關加強打擊市內私煙儲存和分銷活動，於上周三（5月29日）在葵涌及元朗區，搗破兩個大型私煙儲存倉庫，檢獲1,260萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,700萬元，應課稅值約4,200萬元，並拘捕一名私煙集團的骨幹。初步調查顯示，涉案集團循不同渠道偷運私煙來港，然後「百鳥歸巢」集中存放在元朗一鐵皮場，透過重新包裝偽裝成其他貨物作掩飾再伺機推出市面。海關正進一步調查，不排除有更多人被捕。

海關早前根據線報及經調查後，鎖定一個活躍於新界區的私煙集團，至上周三下午，關員發現該集團的成員從葵涌打磚坪街一工廈單位，把私煙搬運至停車場的兩輛貨車，遂突擊搜查相關單位，當場檢獲約130萬支懷疑私煙，拘捕一名37歲男子。

涵蓋13個品牌 重新包裝掩飾 關員其後押解疑犯搜車，再在貨車上檢獲約110萬支懷疑私煙。海關相信，被捕男子是集團骨幹，負責運送該批私煙，並且是涉事單位的承租人。關員經跟進調查後，於同晚搜查元朗丹桂村一個鐵皮場，在場內檢獲約1,020萬支懷疑私煙。

行動中，海關發現涉案私煙涵蓋13個不同品牌，估計不法分子透過不同海路及陸路的走私渠道，把該批私煙走私到港，再把它們集中儲存於上述鐵皮場。

其後，不法分子重新包裝私煙，透過不同包裝物料及收藏手法，把它們改頭換面，例如偽裝成鞋或紙巾等再推出市場銷售；另外，私煙經重新包裝後，會被分批儲存在不同地方，企圖減低被查獲所造成的損失。

調查人員指出，走私集團覷準該鐵皮場位置隱蔽及偏遠的特點，意圖逃避海關偵查。初步調查顯示，該鐵皮場僅運作約兩星期，估計該批私煙主要供應本地市場，當中有三成是「白牌煙」，另有三成可能會經由海路或空運方式，運送至煙草稅更高的海外其他地區銷售，例如澳洲及新西蘭等，惟實際去向未明。

海關已把相關貨物資料交予海外執法部門跟進，以堵截該批私煙出口，相信今次行動已重挫私煙集團，海關會追查私煙的來源和去向，案件仍在調查，不排除日後會採取進一步拘捕行動。