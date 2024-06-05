去年整體吸毒者升3%至5500人

【本報訊】被呈報的吸毒者人數在2014年至2023年下降近40%，而在2021年和2023年分別略為回升6%和3%，即由5,363人升至5,500人，而21歲以下青少年當中，可卡因於2023年取代大麻成為最常被吸食的毒品。立法會保安事務委員會昨討論有關事宜，有議員表示年輕人吸毒和朋輩影響關係最大，甚至在網上可以以「點心紙」形式購買。

21歲以下最常吸食可卡因

針對被呈報的21歲以下青少年吸毒者，政府指人數在2023年下跌了11%，即由744人降至659人，而2023年被呈報吸毒者的平均年齡為40歲，2022年則為39歲，他們首次吸毒的平均年齡維持在19歲。被呈報吸食的毒品種類方面，2023年最常被吸食的是海洛英，其次為可卡因及「冰毒」。可卡因自2022年起超越「冰毒」，成為最常被吸食的危害精神毒品。在被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，可卡因於2023年取代大麻成為最常被吸食的毒品，其次為大麻和氯胺酮（即「K仔」）。毒齡方面，首次被呈報吸毒者的毒齡中位數由2019年的5.7年下跌至2022年的4.3年，但在2023年回升至6.0年。