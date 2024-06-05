JPEX案首例 2苦主入稟追討185萬

【本報訊】去年9月證監會公布虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙，事隔9個月，首次有人入稟區院追討賠償。兩名人士於前日入稟區院，向JPEX等人追討共超過24萬泰達幣，或歸還185萬元。據入稟狀稱，原告出席網紅林作的講座後，相信JPEX持牌可信並作投資，且用林作的邀請碼購入泰特幣。兩人及後發現帳戶內資產突被轉走，故入稟追討相關人士。議員吳傑莊指，料將陸續有苦主透過民事訴訟索償。

兩名原告是陳穎恩及李順謙（均譯音），首6名被告依次為JPEX的澳洲註冊公司JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD、JPEX的香港註冊公司WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED、3名區塊鏈錢包地址持有人，及場外交易所「COINGAROO」總經理趙敬賢。第7被告為任何透過實施、協助、參與，導致兩名原告將資產轉移給上述6名被告的人。

出席林作講座 以為平台可信 入稟狀稱，陳穎恩於去年7月至8月參加由網紅林作舉辦的部分虛幣講座，及閱讀林的相關貼文後，相信JPEX為持牌及可信的虛產交易平台，陳遂以她及李順謙名義，在JPEX開戶並存入虛幣。陳又用林作提供的邀請碼，在「COINGAROO」買入泰達幣，另在趙敬賢指引下，以現金或轉帳185萬元到趙的銀行帳戶換取等值泰達幣。原告指首4名被告及第7被告違反受託人責任，要求法庭聲明5名被告以信託形式，分別為兩原告持有約5.1萬泰達幣及逾19.5萬泰達幣。原告向被告提出多項要求，包括重組或償還以上資產。原告另提供替代方案，包括要求趙敬賢歸還185萬元。

議員指執法部門調查進展微 議員吳傑莊指，是次入稟是里程碑，並呼籲執行機構盡快完成調查，配合案件的受害人以法律途徑討回資產。吳稱案件牽連很大，逾2,600人報案，涉款約16億元。他指認識苦主群中，有10人打算循民事追討。他料如索償成功，賠償金額將參考當事人「入金」數額。吳指執法部門的調查工作進展甚微，未能為受害人成功追回損失款項。因此他希望執法部門盡快完成偵緝，將騙徒繩之以法，並將搜獲的資產凍結，配合受害人透過民事訴訟成功追回資產。案件編號：DCCJ 2977/2024