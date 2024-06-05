曹貴子債台高築無法償還 「很大機會破產」

債主申解凍部分資產還款獲批 康宏環球全資附屬康宏財務，於2018年入稟高院民事控告商人曹貴子等，指被告在決定利用康宏放貸及收購公司時處理不當，令康宏蒙受巨額損失，因此向曹貴子等索償逾7.1億元。上訴庭在2020年下令凍結曹貴子超過7.6億元，兩家公司於同年入稟高院向曹追討逾3億元，其後向高院申請解凍曹貴子部分資產以執行判決。高院原訟庭法官高浩文昨頒下判詞，批准有關申請。判詞透露，曹貴子不諱言自己債台高築，無法償還，很大機會即將面臨破產。

康宏2018年入稟高院民事控告曹貴子及一批被指與曹有關連的個人及公司，向被告索償逾7.1億元，並於2019年向高院申請禁制令，要求凍結曹的資產。2020年3月，高院原訟庭駁回該申請。康宏不服原訟庭的判決提出上訴，上訴庭於同年6月裁定康宏上訴得直，即時下令凍結曹貴子超過7.6億元的資產。

2公司向曹追討逾3億元 據高浩文法官昨頒下的判詞指，2018年3月8日，兩家公司Best Grade Limited及Early Light Industrial Company Limited（旭日實業有限公司），向曹貴子追討3.09億元。同年12月21日，因曹貴子沒有抗辯，判曹敗訴。2024年4月23日，原告申請更改傳票，希望解凍曹貴子部分資產以執行判決。法官考慮到所有因素，包括有關判決是在凍結令頒布之前頒下，最終同意更改申請，不作訟費命令。

判詞另透露，曹貴子曾就訴訟存入補充證據，表明他有多筆債項在身，而他的資產無法填補，屬資不抵債，自己顯然無法償還債項，若有債權人入稟向法院申請他破產，他很大機會在不久的將來被頒令破產。但法官認同就是次申請上，毋須就曹或將破產一事作過多考慮。

翻查資料，曹貴子最近接連遭入稟法院追討拖欠的款項。5月30日，Yu Kai Fung Jackie（音譯余啟峰）入稟高等法院，向曹追討超過470萬元連利息；5月28日，曹被債權人袁樹明入稟高等法院，指其於2020年向曹貴子借貸共700萬元，但至今仍未清還餘款，遂連同利息共追討逾1,700萬元；5月17日，兩名債主吳廷浩及陳志鋒入稟高等法院，分別追討兩筆貸款欠款，涉款合共超過1.46億元。案件編號：HCA 399/2018