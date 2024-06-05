偽造家訪紀錄 房署主任候懲

【本報訊】駐東涌滿東邨的一名房屋署房屋事務主任，涉嫌在一年間連番虛報19個家訪紀錄，被廉政公署起訴她19項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪」。涉事女被告否認所有控罪，經審訊後昨在西九龍裁判法院被裁判官曾慶東裁定當中18項控罪罪名成立。曾官把案件押後至6月18日判刑，被告續准保釋。曾官指接納涉案單位戶主證供，案發時只有一名男職員曾進行家訪，雖然辯方稱可能戶主的家人沒有將家訪一事轉告，但曾官認為辯方說法基於猜測、沒有事實基礎。

虛報19次 18項罪成 51歲女被告李碧琪，報稱房屋事務主任。19項控罪指她作為房屋署房屋事務主任，於2020年11月16日至2021年12月6日期間，意圖欺騙其主事人而使用房屋署「外展房屋管理系統」紀錄，在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即指稱被告已到東涌滿東邨滿康樓共19個單位，進行兩年一度的家訪，及明知意圖用以誤導房屋署。

據同意案情指，被告於1996年加入房署，並於2018年起在離島區屋邨租約事務管理小組工作，但於2022年被調往其他小組工作。控方案情指，被告案發時派駐東涌滿東邨，職責包括進行兩年一度的家訪，透過突擊巡查公屋單位、打擊濫用公屋資源。被告向房署提交的紀錄顯示，她於涉案時段曾到滿康樓逾380個單位進行家訪，但滿康樓其中一個單位的獨居住戶在2021年9月14日去世，紀錄卻顯示被告曾於9月27日到該單位家訪。廉署調查發現，被告虛報她曾到滿東邨滿康樓19個單位進行家訪。案件編號：WKCC 3508/2023