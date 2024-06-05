啟鑽苑建材垃圾逾月未清 安全堪憂

【本報訊】曾引起一時熱話的綠置居「筍盤」鑽石山啟鑽苑近日陸續入伙，但繼早前有單位被指外牆污水管漏水後，本報近日再揭發屋苑大廈的公共地方衞生惡劣，堆積大量建築廢料和垃圾逾月也無人清理，甚至曾發生火災，危害住戶安全。有居民批評，啟鑽苑管理混亂，已多次投訴「垃圾危樓」問題也無人處理，加上發生火警險象環生，令他十分擔心衞生問題和人身安全。

啟鑽苑第3至5座共有逾2,000個單位，已有九成多業戶接收了單位，現時正值入伙及裝修的高峰期，大廈內隨處可見建築廢料、包裝紙皮等垃圾。尤其在每層樓的走廊、梯間及垃圾房等公共地方，垃圾堆積如山，情況嚴重。居民譚先生表示，他收樓已超過兩個月，惟垃圾堆積情況從未見改善，已維持近兩個月。

裝修高峰期 房署增清潔工 譚先生批評管理處「擺出放任狀態」，即使直接向管理處反映情況亦不見有人跟進，大廈內衞生惡劣不堪，批評房屋署無視住戶安全衞生問題。

房屋署回覆本報表示，近日是啟鑽苑的入伙及裝修高峰期，有部分人士將包裝和建築廢料隨意棄置於大廈的公用地方，導致大廈公用地方廢料增多，現時管理公司已加強巡邏，並已即時安排增加4名日更清潔工人及8名通宵更清潔工人，以加快清理棄置於大廈公用地方的廢料。