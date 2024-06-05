樓上漏水 瑞樂樓總掣房短路失火

【本報訊】昨日清晨，柴灣小西灣邨瑞樂樓地下總掣房有機器疑過熱冒煙，並且懷疑發出爆炸巨響，事故導致整幢大廈停電，水泵不能運作食水供應暫停。房署派員搶修，嘗試從其他大廈駁電作臨時供電；水務署派水車讓住戶應急，據悉有需要使用維生設施的住戶需要送院。受斷水斷電影響，有住戶拾級來回取水4次而苦不堪言，更自嘲晚上睡覺如「焗桑拿」，只能抹身打開門睡覺。

全幢斷水斷電 影響590戶 事發於昨日清晨5時許，瑞樂樓地下總掣房冒煙且傳出巨響，大廈隨即停止電力供應。救援人員接報趕至，事件中無人受傷，亦毋須疏散，事後房署派出工程人員進行搶修。當區區議員指出，有一位需要使用維生設施的住戶被送往東區醫院。房署電力承辦商擬從瑞喜樓接駁臨時電纜供電予瑞樂樓；在缺電下大廈水缸的鹹淡水很快用罄，水務署派水車到場讓住戶應急。

房屋署表示，小西灣邨瑞樂樓地下總掣房昨日清晨發生一宗火警，火勢很快受控，事件中無人受傷，但全座大廈電力供應中斷。經初步調查發現，總掣房對上單位的租戶正進行裝修工程，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致電流短路發生火警。瑞樂樓的供電設施因而嚴重受損，導致電力供應中斷。

房屋署即時派員到場，聯絡各相關部門採取應急行動，盡快協助居民，特別是行動不便或有照顧需要的住戶。房屋署並立即安排維修承辦商及聯絡香港電燈公司，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓。房屋署冀能在昨晚恢復部分公用設施電力，以及盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。瑞樂樓共有590多戶居民，房屋署特別安排職員探訪有特殊需要的住戶。東區民政事務處亦已開放小西灣社區會堂作臨時庇護中心。

受斷電斷水影響，部分住戶索性在樓下公園休息。住12樓的徐先生憶述，事發時乍聞一聲如行雷般巨響，其後濃煙不斷湧上樓，他擔心引起火災，遂與左鄰右里一起行樓梯逃生。

撐梯取水 睡覺要「焗桑拿」 另外，有居於9樓的梁先生表示，早上落街始知沒有電力供應，只好行樓梯落樓購物和食飯，其後連水也沒有，無奈下只好上落樓梯4次取水，令他身水身汗頗為勞累。他續稱，入住瑞樂樓30多年，大廈首次遇到這麼嚴重事故，他行得走得可以行樓梯上落，「但有好多老人家，佢哋住30幾樓先慘，落唔到街」。他聲稱，房署一直沒有告知住戶發生甚麼事，亦不知道何時恢復供電供水，他已作最壞打算，晚上睡覺要焗桑拿，「冇得沖涼，索性抹吓身打開門瞓覺」。