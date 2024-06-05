佳士得客戶資料被竊 逾8000港人受影響

【本報訊】拍賣行佳士得有客戶資料被竊取，有受影響人士收到電郵通知，指上月9日佳士德發現有第3方未經授權訪問佳士得部分網絡，並下載部分客戶的個人數據，但無證據顯示任何財務或交易紀錄遭洩露。個人資料私隱專員公署昨日表示，前日收到佳士得就資料外洩事故通報，超過8,000名香港人受影響。

黑客威脅公布50萬收藏家資訊 拍賣行網站曾在5月初紐約春季拍賣期間癱瘓10日，當時拍賣仍順利進行，佳士得發言人當時稱事件為「技術安全事故」，未向外界透露太多細節，但就引起網絡資訊安全疑慮。黑客團體RansomHub於5月底在暗網發文聲明為攻擊擔責，在文中發布含客戶姓名、生日以及國籍等資料樣本，並附上倒數計時器，威脅將於6月初公布至少50萬名收藏家資訊。

RansomHub的聲明亦指曾試圖與佳士得達成協議，惟拍賣行中斷溝通，警告資訊若被公開，佳士得將違反歐盟一般數據保護條例（GDPR）。根據該條例，所有公司一旦遭遇涉客戶敏感資訊之網絡必需，必須對外公布，違例者面臨達2,000萬歐元罰款。佳士得其後承認部分客戶資料被盜，根據調查沒有證據表明任何財務或交易紀錄被洩。