律師會紀律程序冗長 短期內公布改革方案

【本報訊】近年律師會處理多宗律師違例個案，包括國安處在2022年向律師會提16宗投訴，指有律師在「612案」涉嫌專業失當等，但仍未有調查結果。即將卸任律師會會長的陳澤銘指律師會的紀律程序比較冗長，短期內公布改革方案，希望縮短調查時間，提高效率。

冀縮短調查時間 除了有關律師在「612案」涉嫌專業失當的個案外，律師會近年亦處理包括2020年底介入接管涉嫌違反《律師帳目規則》的黃馮律師行。

有報道指陳澤銘表示，律師會需要給予被投訴人答辯機會，有時書信往來比較冗長，已成立檢討委員會檢視投訴及紀律機制，強調改革只會在不影響維護專業水平的責任下，優化程序，紀律機制的調查大方向不變。

對於其任內經歷多宗《港區國安法》的判刑案件，他指不少市民關注紅線模糊，他呼籲公眾多看判詞，了解判決背後原因，不要只關注裁決結果。

他續稱，明年本港將合辦全運會，認為是推廣發展「體育法律」及「體育仲裁」的契機，當遇有爭議時可透過仲裁解決。