世界大學排名 港6院校升

【本報訊】本港大學在世界排名回升，根據全球高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2025年度世界大學排名，本港3間大學均位列榜上前50名。其中，香港大學躍升至全球前20名，位列全球第17，並在亞洲排名第4。亞洲方面，新加坡國立大學續排第8，膺「亞洲一哥」，而內地北京大學及清華大學則分列14名及20名，較去年稍升。

今年世界大學排名包含106個國家/地區中的1,500所大學。香港共有7所大學上榜，包括排17的香港大學；36名的香港中文大學；47名的香港科技大學。其中6所大學排名均上升，整體提升率在大部分國家或地區中最高，僅嶺南大學稍回落，由641至650名，降至711至720名。根據平均分數，香港亦是學術聲譽表現最佳的地區之一，與新加坡一同超過50分。但在僱主聲望方面，香港並無大學排在全球前100名，即使最佳的港大亦只排第124名。

整體來說，香港在QS的9個評分指標中，5個指標都有所提升，國際化亦是香港的強項，7所大學中有6所在國際學術人員方面位於全球前100名。

國際方面，美國是最多大學登上排名榜的國家，入榜大學共有197所，其中美國麻省理工學院（MIT）連續13年位居排名首位。英國帝國理工學院再次名列第2，較去年升4名；英國牛津大學和美國哈佛大學並列第3，英國劍橋大學則排在前5。而美國加州理工學院是唯一躍升至全球前10的大學。除了英美，僅瑞士和新加坡的大學佔列前10名，分別是名列第7的蘇黎世聯邦理工學院和第8的新加坡國立大學。

科大躋身50強 中大表示，該校創自2010年以來最佳成績；科大亦指獲躋身全球50強之列，反映大學在教研和知識轉移的卓越表現，備受肯定。理大提到其排名亦再次創下歷史新高名次，其中在與研究相關的「國際研究網絡」及「每位教員引用率」，分別位列香港第2及第3位。