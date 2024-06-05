初選案45人定罪 當局：凸顯嚴重性

【本報訊】泛民47人初選案，31名被告已承認控罪，16名不認罪被告中，只有李予信及劉偉聰罪脫，其餘14人全部被裁定串謀顛覆國家政權罪成。政府表示，45人被定罪，顯示犯罪計劃規模大及嚴重性。就兩名被告人因證據不足未被定罪，律政司已經表明上訴意欲。政府指，法庭表明涉案人士涉嫌通過初選，迫使港府回應政治要求，無差別否決政府預算案、迫使政府解散立法會，大大破壞政府權力和權威，顛覆國家政權。

無差別否決財案危害國安 政府指，審訊期間證據，可見涉案人士希望使香港社會停頓、攬炒，令社會和市民受無窮傷害，而裁決確立了數個原則，第一包括顛覆國家政權的手段，涵蓋違反《基本法》的濫權行為；立法會議員應依據財政預算案依公共開支利弊投票，無差別否決預算案，迫使政府同意政治要求，明顯違反《基本法》，屬於濫用權力，構成顛覆國家政權罪；涉及嚴重干擾阻撓政權機關，足以構成犯罪元素。

政府又指，判決顯示危害國家安全的行為是真實的，因此不能掉以輕心，「時刻警惕」，危害國家安全會「突如其來」，不能「好了傷疤忘了痛」。

被問到以往有議員否決議案，是否違反《基本法》第73條，而議員否決預算案權利在《基本法》之內，是否和國安法衝突，甚至會否修改《基本法》。政府表示，立法會審議香港財政預算案是按利弊，可以通過、不通過，作任何意見和提出修改，確保香港利益獲得保障，但如有立法會議員表明無差別，法庭清晰表明違反《基本法》73條，議案有不是之處提出意見「非常歡迎」，因此問題在於無差別。