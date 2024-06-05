暫任副校風波 港大現兩套管治名單 「內鬥」公開化

【本報訊】香港大學上周爆出高層人事任命「內鬥」消息，校委會被指繞過校長張翔提出並通過多個暫任副校長的任命，張翔在校委會上反對無效。港大校方一直沒回應有關事件，亦沒有更新學校網頁的主管人員簡介頁面。事隔一星期，港大終在昨日更新大學主管人員網頁介紹，首席副校長由王于漸轉為任詠華，副校長的人數增至9人。不過，港大校長辦公室網頁仍維持舊觀，即首席副校長仍為王于漸，副校長人員維持4人，未加入暫任新副校的資料。一間大學、兩套管治名單，把港大「內鬥」風波公開化，政府表示關注事件，已責成教育局跟進。

港大校委會上周二（5月28日）舉行會議，突然通過多個暫任安排，包括將原任首席副校暨署理行政及財務副校長的王于漸調任至副校長（大學拓展），副校長（學術發展）宮鵬調任至副校長（環球事務），副校長（教學）何立仁、副校長（研究）申作軍兩人職位不變。另外，副校整體人數增至9人，6人屬「暫任」性質，並新設副校長（健康事務）及副校長（商業事務）兩個職位，分別由醫學院長劉澤星、經管學院長蔡洪濱出任。

傳張翔研司法覆核 弔詭且引起學界震撼的是，今次的任命並非由負責大學人事安排的張翔提出，有指張翔曾批評有人涉會中「突襲」，校委會主席王沛詩亦捲入這次副校長人選及產生的風波。事件中，有消息指張翔曾研究徵詢法律意見，甚至考慮司法覆核推翻任命副校的決定。

政府責成教局跟進 港府昨日表示，已了解相關港大內部問題，責成教育局跟進了解及匯報。政府高層強調，港大是香港一所成功的大學，社會期盼校方會有良好的管理。教育局早前曾表示不會介入事件，8間教資會資助大學屬按法例成立的獨立自主機構，各自設有校董會和校務委員會作為管治決策單位。