黎身體好轉續受審 控方播片揭盼美制華

料明完成舉證 讀出承認事實 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，原本於前日在西九龍法院（暫代高院）續審。但由於黎智英抱恙，身體顫抖，審訊押後至昨日繼續。辯方資深大律師指，黎智英身體狀況好轉，可以繼續受審。控方繼續播片，顯示黎智英曾表明，希望美國制裁及懲罰中國。控方播畢全部片段後，便會讀出承認事實，料明日控方會完成舉證。

審訊昨踏入第88日。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻周一表示，黎智英抱恙，身體出現顫抖，法官遂押後至昨日繼續審訊。黎智英身穿白色外套應訊。甫開庭，彭耀鴻便指，黎的身體狀況好轉，形容對方感覺好多了。法官則提醒，如果黎智英感不適，可以即時通知法庭。

控方繼續播放與案有關的片段。2020年6月，黎智英跟美國神父Robert Sirico線上對談。黎智英說，當初成立《台蘋》，是想為香港《蘋果》提供保護。黎又說，國安法破壞法治；沒有法治，香港將失去國際金融中心地位。對於美國前總統特朗普曾威脅，要就新冠病毒散播開去一事，杯葛及懲罰中國政府，黎形容實屬好事，並指新冠肺炎下，中國經濟低迷，特朗普應趁機改變中國，拯救世界。黎不諱言，希望美國扮演領導角色，抗衡中國，並向中國實施制裁及懲罰。

控方之後欲播放的片段，是取自黎智英的WhatsApp及Twitter（現稱X），當中並沒有黎智英發言的片段。法官一度關注，控方播放該些片段的原因，以及是否有基礎指黎曾看過有關片段。控方回應稱，相關片段可展示黎智英跟他人的聯繫及其認知，至於黎有否看過片段，則可留待日後結案陳詞時再表述。法庭最終同意控方播片。

羅傑斯傳黎訊息談制裁 控方播放組織「香港監察」創始人羅傑斯（Benedict Rogers）透過WhatsApp傳給黎智英的片段。2019年6月，羅傑斯參與示威，要求香港政府撤回《逃犯條例》修訂。2019年11月，羅傑斯形容香港是爭取自由的戰役的前線，謂「五大訴求」很重要，尤其成立獨立調查委員會調查警察涉嫌濫用武力，以及落實雙普選。羅傑斯認為，英國有道德及法律義務為香港發聲，並應考慮以馬格尼斯基人權問責法施行制裁。羅傑斯另表示同意公民抗命。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

審訊重點