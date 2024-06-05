醫健：健康在您手：濕疹成因與防護策略

有調查估計全港有超過50萬人患中度至嚴重濕疹，部分人士更因濕疹影響工作、社交及日常生活。濕疹是一種慢性皮膚炎症疾病，症狀一般為皮膚紅腫、乾燥、痕癢，甚至疼痛，有些患者更可能出現皮膚滲血水及脫皮等病徵，重症者或出現錢幣狀濕疹及結節性癢疹等。

有機會造成這些狀況的成因包括遺傳、免疫系統的異常反應、皮膚屏障的損傷以及外界環境因素。其中遺傳因素在濕疹的發病機制中扮演重要角色。若家族中有人曾患有濕疹或其他過敏性疾病，患病的機率相對提高，而長時間接觸清潔劑等刺激物，也可能觸發或加劇症狀。

四點入手加強防護 除了以外用類固醇或口服免疫抑制劑等藥物治療外，也可從日常生活入手，參考以下4點，與皮膚做好朋友，減少及預防濕疹等慢性皮膚炎症的影響：

第一，避免使用含有刺激成分的清潔產品，如酒精或含有可釋出甲醛防腐劑的產品 。

第二，保持皮膚濕度，選用不含刺激性成分，並含神經酰胺（Ceramide）的保濕產品，幫助修復皮膚屏障。

第三，避免接觸刺激源，如粗糙纖維、清潔劑、化妝品成分如新鈴蘭醛（HICC）的可致敏香料等能引起皮膚反應的物質。

第四，維持健康生活方式，均衡飲食、充足睡眠和適量運動均可增強免疫系統，有助減輕皮膚炎症。

任何人士都有機會患上皮膚疾病，不僅影響外觀，更會影響患者的身心健康和生活質量。如對皮膚狀況有疑問，應向藥劑師及醫護人員查詢。

藥健同心聖雅各福群會社區藥房註冊藥劑師張凱婷

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