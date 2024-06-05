首季105人染愛滋病毒 男性佔近8成

【本報訊】今年首季本港再發現105宗愛滋病病毒感染的新個案，近八成為男性，超過一半經由同性或雙性性接觸感染。而愛滋病新增個案則有24宗。感染愛滋病病毒新增患者共83男22女。其中61人透過同性或雙性性接觸受感染，24人透過異性性接觸受感染；餘下20宗因資料不足暫時未能確定傳播途徑。

愛滋病個案方面，有11宗透過同性或雙性性接觸受感染，另外11宗經由與異性性接觸感染，餘下兩宗個案資料不足。衞生防護中心發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，目前終生的抗愛滋病病毒藥物治療，適用於所有愛滋病病毒感染者。感染者如能透過治療，持續抑制病毒至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒，即「測不到等於傳不到」。

錄24宗愛滋病新症 發言人又提醒，有需要者除可透過政府網站及熱線預約接受免費、不記名的愛滋病病毒抗體測試外，亦可於政府網站訂取自我檢測套裝，並於全港多個提取點領取。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。