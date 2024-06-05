肺炎球菌入侵 每20幼童1斷魂

首4個月37人中招較去年倍增 流感季節未過，本港又面臨肺炎球菌捲土重來的挑戰。香港傳染病學會昨日公布，截至4月底，本港已錄得37宗入侵性肺炎球菌感染個案，個案較去年同期的19宗上升近一倍，去年本地個案較前兩年平均多兩倍半。專科醫生指出，目前本港最常見的肺炎球菌血清3型有「三高」風險，即住院率、重症率及死亡率會較高，該症更是醫生「聞風喪膽」的一個病症，傳染病學會坦言，感染該症的幼童平均每20名就有一人死亡，建議高危人士，包括長者及兒童，盡早接種合適疫苗，加強免疫能力。

據介紹，肺炎球菌感染經由患者飛沫、親密接觸等方式傳播，潛伏期約為一至3天。截至4月30日，香港已錄得37宗入侵性肺炎個案，其中17宗為血清3型。傳染病學會指，有關數據對整體肺炎個案屬「冰山一角」。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華指出，入侵性肺炎球菌的兒童患者中，每20人就有一人死亡，死者多為兩歲以下。有10%幼童患者出現嚴重併發症，包括胸腔積水、硬腦膜下積水、休克等。單計今年本地數字，兒童肺炎重症個案有一半屬血清3型。

可引起敗血病腦膜炎 另外，有研究指65歲以上長者感染機會較一般成人高約3倍多；而本身患有長期病的長者，感染後有85%會出現併發症。關日華形容該病症令醫生「聞風喪膽」，其重症及死亡率較高，醫療時間亦較長。

兒童免疫過敏及傳染病學會會長陳偉雄表示，肺炎球菌感染症狀包括發燒、畏寒、咳嗽及氣促等；亦可能引起菌血症及敗血病，甚至肺組織纖維化、腦膜炎、心內膜炎等。高危人士包括幼童、長者、曾感染入侵性肺炎球菌病患者、長期病患者等。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜就表示，本地長者肺炎疫苗接種率僅達40%，可說是相當低，未接種者應盡快安排。種類方面，他解釋疫苗數字並非「愈大愈好」，部分疫苗對不同病菌效果會較覆蓋廣泛的新型疫苗好。而15價疫苗對血清3型肺炎球菌所產生的免疫反應較高，兒童應盡早接種；而65歲以上沒有高風險情況的長者則應接種23價疫苗；高風險人士應先接種一劑15價，一年後再接種一劑23價疫苗。