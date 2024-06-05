麻雀館深度遊 講解歷史教打牌

【本報訊】麻雀館是香港的傳統娛樂場所，除了部分麻雀愛好者，不少人對其認識不深。近日有麻雀館與旅行社合作，推出「麻雀館深度遊」活動，內容包括講解麻雀館行業歷史、基本麻雀教學等，完成課程更可獲發麻雀文憑以作紀念。

破例可在竹館拍照 據介紹，活動於銅鑼灣一間麻雀館舉行，活動長約2.5小時，期間向參加者講解麻雀館行業歷史，亦設營運問題環節，場內更設有打卡位，參加者可破例在麻雀館內拍照，與霓虹燈牌、特大麻雀等合照留念。此外，麻雀館牌照英文稱為「麻將學校」（Mahjong school），因此活動特別添加碰槓牌基本教學，體驗正式在麻雀學校內學打麻雀，完成課程後更可獲頒麻雀文憑以作紀念。

政府於1956年將麻雀業合法化，並以麻雀牌總數「144隻」為發牌數目的上限，即最多發出144個牌照。現時麻將館的牌照名為「麻將/天九牌照」，由民政及青年事務局簽發，牌照持有人只可在指定地點及時間、即中午12時至晚上12時經營麻雀館。