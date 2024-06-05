港人北海道車禍 入境處未接求助

【本報訊】港人日前在日本北海道發生交通意外，事件中共有5人受傷，其中一車的司機是香港人。日本傳媒報道事件後，香港入境事務處昨日已即時透過外交部駐港公署及中國駐札幌總領事館了解情況，但未接獲港人求助，入境處會繼續與公署及總領館保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

入境處表示，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電熱線或使用聊天機械人；發送訊息至WhatsApp求助熱線；發送訊息至微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

疑有司機忽視交通標示 根據日本傳媒報道，事發於前日早上9時許，在北海道北見市一交界路口有兩輛私家車相撞，其中一輛放有多個行李篋的私家車向左翻側；另一車則跌落斜坡草坪，兩車均嚴重損毀。意外中有5人受傷，清醒送院，其中一輛車的司機為香港人，事發時租車自駕遊。當地執法部門表示，涉事路口無紅綠燈，但其中一邊有暫停標示，正調查是否有人忽視交通標示。