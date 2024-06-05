旅遊訊息分散 倡大數據平台編行程

【本報訊】雖然政府推出多項措施吸引旅客，但外界批評宣傳不足。包括容海恩在內多名議員日前聯同餐飲和零售界提出多項建議，她昨指看到現時香港的旅遊訊息分散，建議設立旅遊大數據平台或人工智能專員等，讓酒店、零售或交通工具等可把旅遊資訊放在平台上，再透過大數據進行分析，如旅客希望設計綠色旅遊及文化之旅的行程，可因應需要而度身訂造行程，作出分析及介紹。

容海恩在電台節目中指出，今年本港有210多項盛事活動，希望當局可以協調，提早與業界溝通及宣傳。她舉例，早前的「多啦A夢」無人機表演，吸引不少市民在維港兩岸觀賞，但表演時間較短，周邊亦沒有大型宣傳，她希望日後如有這類盛事，政府可以作出宏觀鋪排，讓多些夥伴參與宣傳。

盛事集中維港 冀伸延他區 香港餐飲聯業協會會長黃家和亦在節目中表示，政府推行的盛事活動大多集中維港兩岸，例如尖沙咀及金鐘，區內食肆因人流增加而受益，但其他地區的商場及食肆生意則受影響，他希望能與區議會積極配合，在其他地區都搞活動。他又重提政府可為旅客提供接駁巴士到各區，帶動各區的消費。

為進一步提升服務態度，黃家和指協會最近與僱員再培訓局合作推出培訓計劃，舉辦3小時課程，為前線員工提供專業培訓，又指很多餐飲業員工入職時並無特別培訓，主要因人手短缺，招聘到人手就安排工作，認為現時需要適當培訓。

至於食肆催促食客進餐或限制用餐時間，他認為對顧客來說有不太舒服的感覺， 從服務行業的角度，客人就是老闆，要令他們感到賓至如歸。他指如午膳時間有限制，食肆希望多做生意是可以理解，但晚市的生意亦不太好，限制時間不應太嚴謹。