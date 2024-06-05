個人遊代表團來港考察 讚景點吸引職員好客

【本報訊】內地上周起新增8個赴港澳個人遊城市，一行40人當地旅遊業界及傳媒代表日前來港考察團5日，到訪中環街市、大館及迪士尼等景點。業界指行程令他們感受到中西文化薈萃的特色，又指維港海景十分吸引。適逢港府近日推出「好客之道」運動，他們又稱，接觸的服務人員均很熱情，形容顛覆過去對港人的認知。

被熱情感動 「顛覆過去認知」 因應個人遊計劃擴大，旅發局安排旅遊業界來港，成員來自黑龍江哈爾濱、西藏拉薩、甘肅蘭州及新疆烏魯木齊等城市，期間到訪中環街市、大館；乘坐山頂纜車遊山頂、坐開篷巴士走訪港九等，今日會再訪香港故宮、M+博物館。西藏旅投旅遊服務執行董事張騰洪表示，與過往集中購物、吃喝不同，是次能全方位體驗香港，包括遊覽街市及古老的街道，看到普羅大眾的生活；亦在大館了解建築物的文化歷史。

甘肅蘭神國際旅行社總經理劉曉春則指昨天在運動用品店購物，亦品嘗到地道小食，整體購物愉快。她特意提到店員均很友善、熱情，例如會主動協助其登記會員優惠；迪士尼職員亦會主動關心她，令她很感動，形容「顛覆過去的認知」。她又指蘭州地處內陸，維多利亞港景色及中西薈萃的文化對當地人極具吸引力。

黑龍江天馬國際旅行社副總經理黃寧提及，在哈爾濱往返香港直航班機啟航後，來港只需5個小時，不用再先飛深圳，在當地過夜才來港，加上個人遊開放後，更有助增加哈爾濱人來港的意欲，能「說走就走」。她透露，近日收到很多查詢，較早前增加大約20%，尤其是個人遊旅客，一般打算來港3至4天，相關旅遊產品售價約5,000元人民幣（約5,500港元）。