高鐵6‧15推臥鋪躺平 夕發朝至上海北京

行車時間減半 票價682至2128元 下周六（15日）起，來往香港紅磡站與北京和上海的城際直通車，改以高鐵動臥列車取代，並以「夕發朝至」的模式行駛，前往上海及北京的行車時間將縮短約一半。動臥列車逢周五至周一開出，來往香港西九龍站與北京西站的票價介乎937元至1,448元；來往西九龍站與上海虹橋站的票價則介乎682元至2,128元，今午12時開售。有市民支持新安排，但認為高鐵更適合退休人士等時間充裕的乘客。有議員透露，旅遊業界正組織京滬高鐵首發團，有信心受市民歡迎。

港鐵表示，目前由西九龍站來往北京和上海的長途列車，只有日間行駛班次；新安排下，北京西和上海虹橋兩個站點，逢周五至周一每日各有一對來回列車班次，晚上出發至翌日早上到達，沿途途經石家莊、杭州東等站點。以車次D910為例，列車於下午6時24分由西九龍站出發，至翌日早上6時53分到達北京西站，行車時間約12小時30分鐘，較原本城際直通車的24小時31分，縮短約半。至於前往上海虹橋站的行車時間，亦由以往的19小時34分，壓縮至約11小時。

16卡配置可載600客 動臥列車為16卡配置，可載約600名乘客；其中有13卡臥鋪、一卡餐車及兩卡二等座車廂，而來往上海虹橋的列車則設一卡高級動臥車廂。

車票今午12時開售 車票方面，西九龍站至北京西的票價分3種，由二等座至動臥下鋪，票價介乎937元至1,163元；若周日出發則調高至介乎937元至1,448元。而西九龍站至上海虹橋的票價則分5種，由二等座至高級動臥下鋪，票價介乎682元至1,821元；若在周日出發，票價則調升至介乎682元至2,128元。車票將於今午12時，在12306線上票務平台、車站票務櫃位及售票機等各處發售。

有市民支持新安排，認為乘飛機涉及來往機場的車程，以及較繁複的通關程序，改乘高鐵將能節省時間，未來有機會會試搭。有內地旅客表示，城際直通車改用高鐵後，行車時間縮短約一半，將更方便出差。另有市民認為，高鐵更適合退休人士或時間充裕的乘客，而飛機航程較短，故會繼續選乘飛機來往兩地。

旅遊界爭組首發團 議員姚柏良表示歡迎，指新安排能縮短行車時間，設有臥鋪更便利商務旅客、長者及兒童。他透露，旅遊業界正積極組織京滬高鐵首發團，及設計相關旅遊產品，有信心會受市民歡迎。他期望，政府繼續與內地溝通，進一步發揮高鐵香港段與全國高鐵網互聯互通的優勢，促進香港與內地的經貿及文化往來。

議員張欣宇指出，以往城際直通車的票價可能較低，但耗時更長，新安排有一定性價比，過關亦更有效率，可與來回香港至北京或上海的航班類比。張認為城際直通車相關服務已被高鐵取代，沒有復運的需求。他補充，東鐵綫列車本地需求大，如重設直通車服務，將對本地線運力造成影響。

動臥列車共有16卡，其中13卡是臥鋪。 港京滬高鐵動臥列車資料