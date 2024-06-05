加幅略遜私人市場 專家：對招聘無影響

【本報訊】針對行會同意各級公務員本年度劃一加薪3%，會否令公務員職位吸引力減低，資深人力資源顧問認為影響不大，因公務員薪酬加幅與私人市場平均加幅差距很小，加上公務員有增薪點，而政府是一個非常穩定的僱主，又有不少福利，因此不認為今次加幅略低於私人市場會影響到政府吸納人才。

工作穩定 福利優厚 資深人力資源顧問周綺萍指，私人市場平均加幅約為3.3%至3.5%，而薪酬機制的6大考慮因素中，當中有3項不利公務員上調薪酬，首先是經濟狀況欠佳，即使老字號亦宣布結業，零售市道尤其不景；其次是好多業績不理想的私人機構都要凍薪，政府在龐大財赤下實在難以大幅調升公務員薪酬；再者，近期通脹輕微，相對今年3月份消費物價指數只有2%，加幅3%的公務員薪金不但有實質增長，且相當理想。她認為有關數字貼近私人市場，公務員應要接受。

被問及高中低層公務員劃一加幅是否合適，她指去年高層公務員加幅已低過中、低層，如果今年再次採用類似做法，或會引起高層公務員微言，而且如果高層加幅太低亦未必能追上通脹，因此劃一的做法各級公務員心理上較易接受。