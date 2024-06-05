公僕團體斥政府齋講心 薪酬被「填氹」

利葵燕

【本報訊】對於行政會議就公務員劃一加薪3%的決定，多個公務員團體表示失望，指有關幅度低於市場趨勢，對公務員士氣所起的激勵作用輕微，又形容基層公務員薪水較食肆洗碗工更低，斥當局不應再以公務員薪酬「填氹」，擔心人手流失會加劇。

憂加劇人手流失 政府人員協會早前曾要求公務員劃一加薪不低於5%以提振士氣；香港政府華員會會長利葵燕則建議2024至2025年度低層公務員加薪5.47%，中、高層劃一加薪4.32%。華員會秘書長蔡冠龍對行政會議決定的加薪幅度表示非常失望，指政府期望公務員「仆心仆命，行多幾步」只流於「講心」，實際行動似乎做得不足。蔡續指，公務員編制目前有兩萬個空缺，現職公務員是「17萬人做19萬人的工作」，加上部門要減少1%的經常開支，已經節省不少資源，而政府的項目「多、急、趕」，工作量大，因此期望加薪可以有激勵士氣的作用，但是目前的激勵作用是微乎其微，擔心人手流失會加劇。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭對今次加幅表示極之失望，相信基層公務員亦會嘩然，認為付出的努力得不到應有的回報。他指3%的加薪幅度低於市場趨勢，又指基層公務員起薪點只有1.47萬元，低於茶餐廳樓面或洗碗工，難以吸引年輕人入行，也難以挽留人手。至於政府面臨財赤，他就指，不少部門按指示扣減1%經常開支之下，已經削減人手，當局不應再以公務員薪酬「填氹」。

勞工界議員周小松同樣指劃一加薪3%的決定欠公平，他指二級工人起薪14,730元計算，加薪後每月只增加約442元，薪金仍然偏低，與私人市場相比缺乏競爭力。不少任職較基層職系的公務員因薪酬不理想，當儲足經驗後就轉到其他較高薪的部門，令基層職系流失加快，加上招聘困難，導致空缺率高企。他期望政府多關顧基層公務員，日後待政府財政好轉時，考慮提供較大的加薪幅度。

議員林振昇指公務員編制空缺率高達約10.3%，即約17.3萬名公務員承擔起19.2萬多名編制人手的職責，加上政府服務不斷提升，公務員的工作量有增無減。礙於近年的疫情和經濟環境，公務員只獲較保守的加薪幅度，使得中和低層公務員的薪酬逐漸偏離私人市場水平。若果公務員工作及責任與薪酬不成正比，不利挽留和吸引優秀人才加入政府，對整個社會都會帶來損失。

當局職方今會面 就今次公務員加薪幅度，公務員事務局今日將與4個公務員中央評議會的職方代表會面，聽取他們對方案的回應。行政會議將決定最終的薪酬調整方案，政府會爭取立法會休會前，就方案諮詢相關事務委員會，並提交財委會審議。

梁籌庭