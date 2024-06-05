公僕加薪勝通脹 千億財赤雪上霜

工會嫌少極不滿 稱低層慘過洗碗 行政會議昨日通過高、中、低層公務員劃一加薪3%，在經濟不景的情況下連續3年逆市加薪，然而有關決定低於早前公布的薪酬趨勢調查淨指標，亦遜於去年中、低層公務員的加薪幅度，但仍高於基本及整體通脹率1.7%及2.4%的全年預測。當局表示加幅已考慮到私人市場薪酬、生活費用上升和士氣等多種因素，特別是面對財政赤字，政府需審慎理財，認為劃一加薪幅度切合實際狀況。有議員批評政府多番強調減省開支以滅赤的同時，卻又調升公務員薪水，邏輯令人費解，認為中、高層公務員只宜象徵式加薪。亦有議員指公務員薪酬調整雖有其規則及指標，但因市道疲弱，不能期望逾5%的加薪幅度，呼籲公務員要接受行會的決定。但另一方面，有公務員工會則嫌加薪幅度小，指基層起薪點低過洗碗工。

當局指需予獎賞 激勵士氣 薪酬趨勢委員會早前公布今年公務員薪酬調整淨指標為，高層公務員4.01%、中層4.32%及低層5.47%。去年高層公務員則加薪2.87%、中層和低層加薪幅度為4.65%。今年劃一加薪3%，公務員事務局局長楊何蓓茵指生活費用上升，公務員人手流失的情況下，有必要加薪以維持士氣，畢竟公務員編制呈負增長，職位減少2,000個，現職公務員的工作量難免有所增加，還要承擔改善經濟民生和提升治理效能等措施，形容公務員的工作「行多好多步」，如對他們缺乏肯定，擔心會影響士氣，況且在勞動力緊張的情況下，亦會影響公務員職位的吸引力。不過龐大財赤之下，政府需平衡多方面的考慮，今次的薪酬增幅是最適切的。而加薪只是對公務員工作的一個認可，會藉一些獎賞和鼓勵以激勵公務員士氣，維持團結。

未跟隨指標 拒認機制虛設 對於不按指標調整薪酬，有關的機制是否名存實亡，楊何蓓茵指公務員薪酬調查機制，從來不是簡單地跟隨淨指標，淨指標只是行會考慮調整公務員薪酬的6個因素之一。她重申，公務員在過去一年的工作表現值得肯定，需要提振士氣，但政府要面對連續幾年的財赤，平衡多方面的考慮，3%的增幅是最適切的做法。至於是否足夠，她認為公務員除薪金，還有一份使命感和服務社會的心，公務員希望工作在獲讚許之餘，亦應在薪酬上反映其認同，更何況經濟有增長，生活費用上升。加薪是認同公務員工作的一個工具，但不是唯一的工具，會透過其他方法，如獎賞計劃和領導層級的鼓勵等。至於劃一加薪的決定，她解釋每年情況不同，做法亦不一樣，有時3個層級的加幅各異，亦試過劃一加薪，視乎不同的情況而有特別的考慮。

基建加薪燒錢 滅赤遭質疑 議員管浩鳴認為公務員薪酬調整需考慮社會整體狀況，對於劃一加薪3%，他認為只適合低層公務員；因中、高層公務員的薪水基數較高，只宜象徵式加薪1.5至2%，如此公眾才會較容易受落。他說財赤之下，政府多番強調減省開支，可是在削減開支的同時，卻調升公務員薪水，邏輯令人費解，加上政府提出的基建項目，如早前T4公路和洪水橋發展項目，稍後又有排水工程申領撥款，統統數以10億元計，質疑如何達到滅赤的目標。他說理解到政府藉加人工來維持公務員士氣，可是亦需考慮公眾觀感。稍後社福機構調整員工薪酬，然而在資源緊絀的情況下，若跟隨公務員3%的加幅，將會十分吃力。

社福界議員狄志遠指今次公務員薪酬劃一調升3%，雖然比較早前公布的淨指標要低，不過公務員要體諒現時的社會環境，畢竟財赤嚴重，經濟狀況不理想，政府已平衡多種考慮，採取中間落墨的做法，儘管公務員薪酬調整有其遊戲規則及指標，但都要按實際情況，不能期望加薪逾5%，呼籲公務員接受。

當局在巨額財赤下發展北都。 薪酬趨勢調查結果與公務員調薪幅度 政府提出多項工程計劃，包括早前申撥數十億發展T4公路。 議員呼籲公務員接受加薪幅度。（袁志豪攝）