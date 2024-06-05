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公僕加薪勝通脹 千億財赤雪上霜

行會通過公務員劃一加薪3%。 行會通過公務員劃一加薪3%。
行會通過公務員劃一加薪3%。
工會嫌少極不滿 稱低層慘過洗碗
行政會議昨日通過高、中、低層公務員劃一加薪3%，在經濟不景的情況下連續3年逆市加薪，然而有關決定低於早前公布的薪酬趨勢調查淨指標，亦遜於去年中、低層公務員的加薪幅度，但仍高於基本及整體通脹率1.7%及2.4%的全年預測。當局表示加幅已考慮到私人市場薪酬、生活費用上升和士氣等多種因素，特別是面對財政赤字，政府需審慎理財，認為劃一加薪幅度切合實際狀況。有議員批評政府多番強調減省開支以滅赤的同時，卻又調升公務員薪水，邏輯令人費解，認為中、高層公務員只宜象徵式加薪。亦有議員指公務員薪酬調整雖有其規則及指標，但因市道疲弱，不能期望逾5%的加薪幅度，呼籲公務員要接受行會的決定。但另一方面，有公務員工會則嫌加薪幅度小，指基層起薪點低過洗碗工。
當局指需予獎賞 激勵士氣
薪酬趨勢委員會早前公布今年公務員薪酬調整淨指標為，高層公務員4.01%、中層4.32%及低層5.47%。去年高層公務員則加薪2.87%、中層和低層加薪幅度為4.65%。今年劃一加薪3%，公務員事務局局長楊何蓓茵指生活費用上升，公務員人手流失的情況下，有必要加薪以維持士氣，畢竟公務員編制呈負增長，職位減少2,000個，現職公務員的工作量難免有所增加，還要承擔改善經濟民生和提升治理效能等措施，形容公務員的工作「行多好多步」，如對他們缺乏肯定，擔心會影響士氣，況且在勞動力緊張的情況下，亦會影響公務員職位的吸引力。不過龐大財赤之下，政府需平衡多方面的考慮，今次的薪酬增幅是最適切的。而加薪只是對公務員工作的一個認可，會藉一些獎賞和鼓勵以激勵公務員士氣，維持團結。
未跟隨指標 拒認機制虛設
對於不按指標調整薪酬，有關的機制是否名存實亡，楊何蓓茵指公務員薪酬調查機制，從來不是簡單地跟隨淨指標，淨指標只是行會考慮調整公務員薪酬的6個因素之一。她重申，公務員在過去一年的工作表現值得肯定，需要提振士氣，但政府要面對連續幾年的財赤，平衡多方面的考慮，3%的增幅是最適切的做法。至於是否足夠，她認為公務員除薪金，還有一份使命感和服務社會的心，公務員希望工作在獲讚許之餘，亦應在薪酬上反映其認同，更何況經濟有增長，生活費用上升。加薪是認同公務員工作的一個工具，但不是唯一的工具，會透過其他方法，如獎賞計劃和領導層級的鼓勵等。至於劃一加薪的決定，她解釋每年情況不同，做法亦不一樣，有時3個層級的加幅各異，亦試過劃一加薪，視乎不同的情況而有特別的考慮。
基建加薪燒錢 滅赤遭質疑
議員管浩鳴認為公務員薪酬調整需考慮社會整體狀況，對於劃一加薪3%，他認為只適合低層公務員；因中、高層公務員的薪水基數較高，只宜象徵式加薪1.5至2%，如此公眾才會較容易受落。他說財赤之下，政府多番強調減省開支，可是在削減開支的同時，卻調升公務員薪水，邏輯令人費解，加上政府提出的基建項目，如早前T4公路和洪水橋發展項目，稍後又有排水工程申領撥款，統統數以10億元計，質疑如何達到滅赤的目標。他說理解到政府藉加人工來維持公務員士氣，可是亦需考慮公眾觀感。稍後社福機構調整員工薪酬，然而在資源緊絀的情況下，若跟隨公務員3%的加幅，將會十分吃力。
社福界議員狄志遠指今次公務員薪酬劃一調升3%，雖然比較早前公布的淨指標要低，不過公務員要體諒現時的社會環境，畢竟財赤嚴重，經濟狀況不理想，政府已平衡多種考慮，採取中間落墨的做法，儘管公務員薪酬調整有其遊戲規則及指標，但都要按實際情況，不能期望加薪逾5%，呼籲公務員接受。
當局在巨額財赤下發展北都。當局在巨額財赤下發展北都。
當局在巨額財赤下發展北都。
薪酬趨勢調查結果與公務員調薪幅度薪酬趨勢調查結果與公務員調薪幅度
薪酬趨勢調查結果與公務員調薪幅度
政府提出多項工程計劃，包括早前申撥數十億發展T4公路。政府提出多項工程計劃，包括早前申撥數十億發展T4公路。
政府提出多項工程計劃，包括早前申撥數十億發展T4公路。
議員呼籲公務員接受加薪幅度。（袁志豪攝）議員呼籲公務員接受加薪幅度。（袁志豪攝）
議員呼籲公務員接受加薪幅度。（袁志豪攝）
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