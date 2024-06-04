筆下風雲：錢搵錢日子一去不返

本港零售業持續低迷，4月總銷貨價值按年大跌14.7%，說是跌無止境也沒有誇張。面對此情此景，港府再次歸咎於復活節假期，指市民出境影響本地消費。同一個藉口，3月公布零售業數據時已用上，復活節假期不過就是區區幾日，港府講完又講，擺明無視目前正面對的結構性經濟窘境。

香港最大的問題是，過去長期側重金融、地產、旅遊幾大產業，廿多年不變，說是不思進取也不為過。中央一直源源不絕提供惠港措施，個人遊又帶來活水，香港不用改進一樣賺大錢；加上特區政府政策一味向發展商傾斜，高地價、高樓價、高租金滋長炒風，而炒風造成泡沫，錢搵錢看似十分容易，加速人們不願腳踏實地發展。

一場疫情，內地經濟轉趨不穩，香港無法繼續飯來張口的日子，內地旅客消費模式大改，香港便難以適應，也無法繼續食老本。而金融和地產產業已經根深柢固，經濟轉型談何容易，何況港府根本沒有如深圳政府那樣的魄力，永遠眼高手低，光說不練，就連發展北部都會區也是十畫未有一撇。當深圳直接競爭，如何能夠匹敵？

復活節假期橫跨3至4月，成為港府順手拈來的藉口，但若5月份零售業數據繼續大跌，港府又可以歸咎甚麼呢？樓市股市持續向下，市民消費力買少見少，商店生意大減，執笠潮持續，陷入惡性循環。港官言必稱經濟轉型，又指現時只是轉型期必然出現的陣痛，惟港府除了燒銀紙推出月月放煙火和所謂的盛事，根本再無板斧救市。其實，香港最需要的是振興樓市和金融，這兩大命脈產業持續低走，經濟不可能好轉。很可惜，連撤辣出埋都失效，家族辦公室又鬧出笑話，港府黔驢技窮已是寫在牆上。