強詞有理：誰最邪惡

北韓日前發射軍事偵察衞星，雖然沒有成功，但還是觸動美國敏感神經，急急要求聯合國安理會開會討論，本想拉攏國際社會譴責一番，結果受到中俄阻撓而無法如願。美方代表氣急敗壞，聲稱北韓利用彈道導彈技術發射衞星，無論成功與否都公然違反安理會決議，安理會有責任譴責並追究責任；並指摘中俄繼續阻撓安理會一致反對朝方行為，使國際不安全。

老美譴責別人的時候總是義正詞嚴，道理一套套，而且經常拿國際規則和聯合國安理會來壓人。實際上，最不遵守國際規則的就是美國，對聯合國安理會決議更是合則用，不合則棄。早前安理會通過決議，要求以色列和哈馬斯立即在加薩停火，並釋放所有人質，美國聲稱該決議沒有約束力，而現在卻反過來譴責北韓違反安理會決議，此一時也彼一時也，如此赤裸裸的美式雙標令人嘆為觀止。

眾所周知，美國正是世界最大亂源，大多數衝突和戰爭都與其有關。美國糾集南韓和日本隔三差五舉行聯合軍演，平壤能無動於衷嗎？許多人嘲笑北韓窮兵黷武，雖然國小力弱，但仍不惜工本發展核武及導彈。其實這也是迫不得已，面對美日韓的封鎖，以及國際社會的孤立，北韓除了擁核自保，根本沒有其他選擇。老實說，北韓若不是成功研製核武和導彈，恐怕早就被美日韓聯手滅掉了。當年利比亞強人卡達菲在美西方欺騙之下放棄發展核武，換來的是政權崩潰，死無葬身之地。相反，美國始終不敢對伊朗動手，正是因為伊朗可能已經擁有核武。

近年西方不斷炒作中國與俄羅斯、北韓及伊朗的合作關係，美國政客更稱之為「新邪惡軸心」。這正是典型的賊喊捉賊，霸權主義和新殖民主義才是當今世界最邪惡的軸心。正如教宗方濟各曾經指出，今天的新殖民主義是狡猾的，是犯罪，是和平的障礙。通過武力或文化及政治滲透來征服和剝削人民是一種罪行，因為在一個因壓迫而拋棄人民的世界裏，和平不可能實現。

這番言論並非針對某個國家，但大家不妨想像一下，誰才是新殖民主義者？美國一直奉行「強權即公理」那一套，企圖通過武力、文化及政治滲透征服其他國家，這是天下皆知的事實。老美大概沒有料到，世界已經不一樣，他們既遏制不了中國和俄羅斯，也征服不了北韓和伊朗。