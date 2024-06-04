龍吟虎嘯：中美開戰 美佔主動

關於中美關係、台灣問題、海峽兩岸動態，日前有兩條消息：一是中美防長在新加坡會談75分鐘，美國防長奧斯汀表示對解放軍最近在台海的「挑釁活動」（指環台軍演）感到擔憂，聲稱北京不應利用台灣的政權交接作為「採取脅迫措施」的藉口；中國防長董軍則重申中方在台灣問題上的嚴正立場，警告外部勢力無權干涉，敦促美方不得以任何方式「以武助獨」。二是中國副外長馬朝旭訪問華盛頓時，對美國副國務卿坎貝爾強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題。

這兩條新聞，都直白地說明了中美極有可能因台灣問題、也即因為美國支持「台獨」而發生軍事衝突，乃至戰爭！美國要把台灣當成反中遏華、實現其亞太戰略的棋子，就要阻撓、反對中國統一；要反對中國統一，就要支持「台獨」分裂勢力掌握政權，就要售軍火、武裝訓練台軍，甚至出兵干預大陸的武統行動，就要「以武助獨」，這也是馬朝旭所說的中美關係中「最具燃爆點的問題」。

這個燃爆點就是戰爭的燃爆點和導火索！這個燃爆點、導火索是美國點燃的。現在中美不談則已，一談就必會涉及可能開打的問題。在中美頭頂上，有一片揮之不去、愈積愈濃的戰爭陰雲，這場仗一旦打起來，很可能不會限於台灣，而是會擴至東海、南海，甚至中美本土及印太多個國家和地區，這是中美兩國都心知肚明的，要極其謹慎的對待。

中美都是大國，在國力和軍力方面各有所長所短，綜合衡量旗鼓相當。在不動用戰略核武的情況下，中美之戰是在中國家門口打的，力拚下中國損失會較大，美國最多損失它在亞太區的軍事基地、設施和作戰人員，美國本土基本無恙。更重要的是，美方要何時打、怎麼利用代理人打、自身參戰與否、打到甚麼程度，都有主動權。而中國只有一個主動權——捉住最有利的時機發起武統。