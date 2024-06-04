6月4日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月04日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
小巴撼柱 司機一度昏迷
【本報訊】昨早7時許，一輛小巴駛至港島半山羅便臣道1A號對開時疑失控自炒，並撞向一支燈柱，姓何（62歲）男司機當場陷入昏迷，途經駕駛人士見狀代為報案。救護車接報到場時，何男已回復清醒，他胸口痛楚被送往瑪麗醫院治理，人員正調查意外原因。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240604-0604_00176_265/小巴撼柱--司機一度昏迷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc