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小巴撼柱 司機一度昏迷

【本報訊】昨早7時許，一輛小巴駛至港島半山羅便臣道1A號對開時疑失控自炒，並撞向一支燈柱，姓何（62歲）男司機當場陷入昏迷，途經駕駛人士見狀代為報案。救護車接報到場時，何男已回復清醒，他胸口痛楚被送往瑪麗醫院治理，人員正調查意外原因。
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