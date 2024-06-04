貨車撞斃修路工 司機涉危駕開審

【本報訊】一名貨車司機於前年5月駕駛中型貨車，沿青沙公路往九龍方向行駛，當駛至近南灣隧道一個道路維修工程地盤時，懷疑撞斃一名正在工作的60歲菲律賓籍男工人。涉案貨車司機被控危險駕駛引致他人死亡罪，他否認控罪，案件昨在區域法院開審，預計審期4日。主審法官謝沈智慧一度提出，超速不等於危駕，並指危駕罪需提供停車距離及反應距離等資料，直指控方現提供的資料或有不足。

官指控方資料或有不足 59歲男被告張惠森，被控於2022年5月24日，在青衣青沙公路里程18.2E（往九龍方向）附近，危險駕駛一輛中型貨車，導致Tumamao Donato B.死亡。據控方開案陳詞指，青沙公路是雙線單程公路，案發時涉案路段左一線封閉，作路面重鋪工程，沿途有交通標誌，示意行車線因維修工程，車速限制改為每小時50公里。

死者受僱為助理公路保養監督，案發當日凌晨3時許，他身穿反光衣，站在一線與二線的交界處，而被告駕駛的車輛則以時速63公里沿二線行駛，在案發地點撞到死者，事後未有停車且繼續前行。死者在同日凌晨4時許證實死亡。被告於同日被捕，警誡下稱，事發時沒聽到異常聲響，或感到異常震動。案件編號：DCCC 136/2023