剷巴士站復撼座駕 私家車失控釀6傷

【本報訊】昨日凌晨零時許，姓蕭（27歲）女子駕駛深色私家車接載一名24歲女乘客，沿龍翔道往觀塘方向馳至黃大仙上邨溢善樓對開時，懷疑高速入彎至私家車失控，首先撞向路中分隔石壆之間的消防鐵閘，繼而反彈剷上行人路撼向巴士站，最後飆前約100米，再衝出行車線撞向另一輛白色私家車。期間，一名姓梁（43歲）男途人疑走避不及，被汽車碎片擊中受傷。

疑高速入彎肇禍

兩輛涉事私家車均嚴重損毀，分別車頭蓋、泵把及輪胎甩脫，車輛零件碎片散滿一地，意外後停在巴士站對開慢線及中線上。救援人員接報趕至展開救援，證實蕭女和車上女乘客、白色私家車姓何（23歲）男司機及車上兩名男乘客（22及27歲）同告受傷，他們連同受傷男途人、共6人分乘多輛救護車往伊利沙伯醫院及聯合醫院接受治理。各傷者分別頭、胸、背和手腳掛彩，幸傷勢不太嚴重，送院時俱清醒。兩名涉事司機俱通過酒精呼氣測試，意外原因有待進一步調查。受事件影響，現場交通一度受阻。