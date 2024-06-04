議員：的士服務欠質素 網約車殺出財路

濫收費常見 拒載非新鮮 加價冇改善 本港的士服務質素近年備受爭議，「黑的」濫收車資、拒載等情況屢見不鮮，惟行政會議早前仍批准的士加價，落旗（即起錶）收費將加兩元，落旗後首兩公里跳錶收費每跳增加兩毫，其後每200米跳錶收費則增加一毫。立法會《2024年道路交通（公共服務車輛）（修訂）規例》小組委員會昨日展開會議，議員梁文廣認為市民並非不接受的士加價，而是不接受的士服務無進步、管理無做好，寧願搭更貴的網約車，以荷包進行抗議，除了影響市民觀感外，行業形象欠佳更難以吸引新人入行。運輸署署長李頌恩指行業的形象是市民對的士業界不滿的主因，但亦有不少的士從業員正提供良好服務，的士車隊亦有令人滿意的申請數量，顯示業界有心提升質素。

議員楊永杰指出的士的服務質素差，揀客拒載等情況均令市民不滿，甚至迫使市民轉乘網約車，的士業界卻毫不改善自身質素，僅不停要求打擊白牌車，他引用電影《武狀元蘇乞兒》的劇情，「皇帝問蘇乞兒可唔可以解散丐幫，令乞兒變少，蘇乞兒同佢講係取決於你」，楊永杰指有多少網約車亦是取決於的士的質素，網約車的收費比的士更貴，如果的士的質素令市民滿意，網約車自然可以消失。運輸署署長李頌恩指，已知悉的士業界的不規矩行為，罰則於去年經已加重，今年9月亦會實行記分制，當相關司機被記到達一定分數，會被暫時吊銷牌照。

斥的士加價完全失控 議員田北辰指出，的士於兩年前加價13%，今次又加14%，市民的人工亦肯定沒有加那麼多，假如兩至3年後的士保費又再上升，又再加價，認為不理會市民負擔能力來加價的情況完全失控，的士業界追通脹亦不應由市民負責，形容是「佢要乜你睇過唔掂就批，批就市民畀」。李頌恩回應時不承認無理會市民的負擔能力，亦有按的士業界的營運成本變化、狀況等而作決定，現時的方案亦較業界申請大幅拉低。